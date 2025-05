Jak świetnie zrobić sekretne drzwi w Minecraft!

Hej! W tym poradniku pokażę wam jak bardzo dobrze ukryć bazę w Minecraft. Aby to zrobić wykorzystam ,,klasyczne drzwi Jeb'a" (drugi główny twórca Minecrafta). Chociaż tak się nazywają, tak naprawdę nie są jego dziełem. Jeb odkrył tę konstrukcję w internecie kiedy tłoki wprowadzano do gry.

Na przestrzeni czasu ich mechanizm bardzo się zmienił, ale zasada działania pozostaje taka sama. Zamknięte drzwi są niewidoczne i zlewają się się z otoczeniem. Dzięki czemu są tak bardzo lubiane przez Jeb'a. Aktywowane, odsuwają się, odsłaniając ukrytą bazę lub przejście.

- trzynaście bloków wybranego budulca,- dwanaście lepkich tłoków/pistonów,- przynajmniej sześć proszków czerwonego kamienia, czy jak kto woli oczywiście redstone,- jedną dźwignię.Krok 1:Wybierz miejsce do budowy drzwi, czyli tam gdzie będzie twoja baza. Zastanów się jak będziesz otwierał drzwi. Jest kilka opcji, ale najprostsza to umieszczenie w pobliżu ukrytej dźwigni, połączonej z drzwiami. Później pokażę jak to zrobić.Krok 2:Do zbudowania drzwi będziesz potrzebować miejsca o szerokości sześciu kratek (tak, na screenie zrobiłem błąd), wysokości pięciu i długości czterech bloków.Krok 3:Po środku miejsca do budowy drzwi, umieść po bokach po cztery lepkie tłoki ułożone 2x2, tak jak na powyższym screenie, zostawiając między nimi po każdej stronie przestrzeń o szerokości czterech bloków. Pistony będą odsuwały drzwi na bok, kiedy te się otworzą.Krok 4:Teraz umieść po bokach jeszcze po dwa lepkie tłoki. Powinny być one zwrócone lepką powierzchnią do wejścia i ułożone jeden na drugim.Krok 5:Przed każdym z tych tłoków umieść blok z tego samego surowca, co ściany (w tym przypadku ze zwykłego kamienia).Krok 6:Umieść nad każdym tłokiem bloki i jeszcze dwa między nimi. Następnie ułóż po bokach po jednym zwróconym na zewnętrznej stronie przekaźniku (tak jak na screenie). Przekaźniki trzeba ustawić na trzeci tick (klikając dwa razy prawym przyciskiem myszy).Krok 7:Na pozostałych blokach rozsyp czerwony kamień, aby połączyć ze sobą tłoki. Przetestuj działanie systemu, umieszczają dźwignię w pobliżu środka (To bardzo ważne!, aby dźwignia była w środkowej części!). Przesuń ją, drzwi powinny wsunąć się w ścianę. Potem usuń dźwignię. Do otwierania drzwi wykorzystasz sekretną dźwignię zainstalowaną na kolejnym kroku.Krok 8:Teraz znajdź miejsce w którym ukryjesz dźwignię. Najlepiej żeby znajdowała się ona pod jakimś blokiem, który będziesz niszczył aby otworzyć drzwi i odkładając go z powrotem, dzięki czemu pomieszczenie stanie się zupełnie niewidoczne. Musisz połączyć dźwignię z drzwiami przy użyciu czerwonego kamienia. Upewnij się że obwód jest połączony w środkowej części nad drzwiami - dzięki temu oba skrzydła będą zasilane.Krok 9:Pociągnij dźwignię i ją zamaskuj.Krok 10:Następnie zamaskuj również cały mechanizm. Już możesz zbudować za drzwiami co tylko chcesz, pokój, bazę czy pułapkę.Możesz również dźwignię pozostawić na widoku, tak żeby ktoś ją znalazł i pociągnął otwierając drzwi, myśląc że znalazł sekretny skarbiec. A w środku może znajdować się pułapka z mojego poprzedniego artykułu.Cóż... W takim razie do zobaczenia w kolejnym artykule! :D