Jak stworzyć serwer minecraft z pluginami?

Znudziła ci się rozgrywka singleplayer? Chcesz zagrać razem z przyjaciółmi? W tym poradniku pokażę ci krok po kroku jak stworzyć własny serwer minecraft z pluginami.

Na początku pobieramy silnik naszego serwera ze strony:https://getbukkit.org/download/craftbukkit

Na stronie są dostępne różne wersje gry. Wybierz, która cię interesuje i pobierz ją.

Po pobraniu na pulpicie utwórz folder o dowolnej nazwie i wklej do niego pobrany silnik.

W folderze utwórz plik tekstowy (notatnik). Otwórz go i wpisz: java -Xmx1024M -Xms1024M -jar nazwasilnika.jar oraz zapisz jako pod nazwą start z rozszerzeniem .bat. Czerwoną czcionką zaznaczyłem nazwę silnika serwera, muszis sprawdzić pod jaką nazwą jest silnik i tą nazwe wpisujesz w miejsce czerwonego napisu. Pamiętaj o tym żeby na końcu wpisać rozszerzenie .jar.

Np. jeżeli silnik nazywa się craftbukkit-1.12.2 to wpisujesz java -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.12.2.jar. Uruchom (otwórz) plik start i poczekaj aż się załaduje. Gdy konsola się zamknie otwórz plik pod nazwą eula oraz zmnień w nim false na true. Ponownie uruchom (otwórz) plik start. Gdy w konsoli wyskoczy komunikat Done możesz zamknąć serwer wpisując komendę stop .

Teraz przejdziemy do konfiguracji serwera. Cała konfiguracja serwera zachodzi w pliku tekstowym o nazwie serwer. Otwieramy go. Pierwsze co musimy w nim zrobić to wpisać ip naszego komputera. Do tunelowania naszego serwera użyjemy hamachi. Możemy go pobrać ze strony: https://www.vpn.net/ . Instalujemy go ora tworzymy konto, bo bez tego nie będziemy mogli utworzyć sieci. Po zalogowaniu się klikamy w programie hamachi sieć>utwórz nową sieć. Pod id sieci wpisujemy nazwę naszej sieci oraz wpisujemy hasło, które potem podamy naszym znajomym, którzy będą chcieli z nami zagrać. Po stworzeniu nowej sieci kopiujemy adres ip, który nam się wyświetla np. 24.34.121.220 i wklejamy go do pliku serwer w linijce serwer-ip. Jeżeli nie mamy minecrafta premium w linijce online-mode wpisujemy false, gdyż inaczej nie zalogujemy się na nasz serwer.

Teraz możemy uruchomić minecrafta i wejść na serwer. Klikamy add serwer (dodaj serwer), wpisujemy nazwę naszego serwera, oraz wpisujemy ip, które wcześniej skopiowaliśmy do pliku serwer np. 24.34.121.220. I wbijamy na serwer. Aby nasi koledzy mogli z nami zagrać należy dodać ich do sieci hamachi oraz podać im ip. Maksymalnie w sieci w hamachi może być podłączonych 5 użytkowników, jełśi potrzebujemy więcej tworzymy nową sieć. Pamiętaj także, żeby każdy mogł grać wszyscy musicie mieć włączone hamchi, inaczej serwer nie zadziała.

Jeżeli chodzi o pluginy to pobieramy je ze strony: https://dev.bukkit.org/bukkit-plugins

Pobrany plugin wrzucamy di folderu plugins i uruchamiamy ponownie nasz serwer.

Do wyłączania serwera służy komenda : stop

wyłącza ona serwer zapisując wszystkie ostatnie zmiany.

Dziękuje za przeczytanie mojego artykułu, mam nadzieję że wam się przyda.