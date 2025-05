Jak robić ciekawe zdjęcia w The Sims 4?

Zawsze chciałeś ozdobić ściany swojego domu zdjęciami, ale nie potrafiłeś zrobić ani jednego, które by wyglądało ładnie? Nie martw się. W tym krótkim artykule podpowiem, w jaki sposób możesz to poprawić. Na wstępie zaznaczam, że artykuł dotyczy gry podstawowej bez rozszerzeń różnego rodzaju.

Niektóre obrazy są bardzo drogie. Jeśli chcesz w tani sposób ozdobić pomieszczenie w grze The Sims 4, zdjęcia mogą być na to bardzo ciekawym sposobem, bo niczego nie wydajemy, a dodatkowo zarabiamy. Jednak, aby wyglądały na prawdę ciekawie, muszą zostać wykonane bardzo dobrze. Jak to zrobić? Już tłumaczę.

Dobry aparat poprawia jakość zdjęć. Nie bójmy się zainwestować w ten najdroższy. Jednak na sam początek, jeśli nasz sim nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, będzie się także nadawał aparat w telefonie naszego podopiecznego. Nie jest on najlepszy, ale kilka zwykłych zdjęć da się zrobić. Mimo to, lepsze są aparaty, które możemy kupić oddzielnie. Mają one więcej możliwości, m.in. za ich pomocą możemy wykonać zdjęcia różnych wielkości.Właśnie odwiedziłeś ze swoim simem park miejski albo poszedł pobiegać? Obejrzyj widoki. Wbrew pozorom, to co widzimy na co dzień okazuje się być na prawdę śliczne, a my tego nie zauważamy i nie doceniamy. Daj swojemu simowi aparat i niech go nosi zawsze i wszędzie. Kto wie, kiedy nadarzy się idealna okazja do zrobienia ciekawych zdjęć? Interesujące może być dosłownie wszystko. Simowie stanęli w ciekawym układzie, jest właśnie śliczny zachód słońca, masz ładny widok z balkonu, promienie słońca padają w interesujący sposób, sąsiad ma ładny ogród, a może jakieś pomieszczenie wygląda interesująco? Aby znaleźć coś ciekawego, wystarczy się zatrzymać i rozejrzeć.(widok z balkonu domu moich simów)(kaplica przygotowana na ślub)Jeżeli znalazłeś coś, co wygląda bardzo ciekawie i nada się na zdjęcie, nie zapomnij, aby odpowiednio ustawić swojego sima. Jeśli stanie w złym miejscu, zdjęcie może się nie udać. Musisz także zdążyć w przypadku, gdy chcesz sfotografować coś, co za chwilę może "uciec". Dlatego też tak ważne jest wyczucie czasu. Nie martw się. Może i nie zawsze uda ci się zdążyć, zanim ktoś pójdzie sobie, albo źle ustawisz się ze swoim simem. Nie każdemu i nie zawsze się to udaje. Czasami potrzeba na prawdę wielu prób, aby zdjęcie wyszło idealnie.(widok z wejścia do parku)Dobre światło to podstawa idealnego zdjęcia. Jeżeli będzie zbyt ciemno, nie będzie widać odpowiednio dobrze tego, co sfotografowałeś. Wtedy nawet najświetniejsze zdjęcie może okazać się klapą. Szczególnie ważne jest to, gdy robisz zdjęcia simom. Czasami warto zrobić zdjęcie w nocy, gdy światła dodają wyjątkowego uroku. Musisz jednak wyczuć, kiedy oświetlenie jest dobre, a kiedy nie. Może się to wydawać trudne, ale takie nie jest.Tutaj dla zobrazowania widzisz zdjęcie sima, które zrobiłam, gdy zaczęło się ściemniać.Tutaj zaś widnieje zdjęcie tego samego sima, w tym samym miejscu, ale przy innym świetle. Czyż nie wygląda o wiele lepiej?Aby zrobić zdjęcie simowi, najłatwiej jest wybrać takową opcję na aparacie lub telefonie. Jednak wtedy simowie przybierają różnie i często mało naturalne pozy, które nie zawsze wyglądają ciekawie. Najlepszy efekt można uzyskać podchodząc do danego sima simem, który będzie robić zdjęcie. Wtedy nie wybieramy opcji "zrób zdjęcie simowi", lecz po prostu "zrób zdjęcie". Wystarczy obrócić, przybliżyć flub oddalić obraz i odpowiednio go ustawić. Zdjęcie gotowe! Niby takie proste, a efektowne, gdy chcemy sfotografować sima, który będzie wyglądał naturalnie na zdjęciu. Tylko ostrzegam, że ten sposób wymaga cierpliwości, gdyż simowie bardzo lubią się wiercić. Czasami może być potrzebnych na prawdę wiele prób, a innym razem uda się za pierwszym razem.Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Miłego dnia wam!(Wszystkie zdjęcia z treści artykułu pochodzą z moich prywatnych rozgrywek)