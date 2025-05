Jak je znaleźć!?-Czyli o diamentach w Minecraft

Artykuł dotyczy tego jak znaleźć diamenty w Minecraft. A konkretnie tego w jakich miejscach się one znajdują i jak dążyć do tego, aby było ich dużo i żadnego nie przegapić! Życzę miłego czytania :)

Cześć wszystkim!

Pewnie tyle razy chcieliście znaleźć diamenty w Minecraft, ale nigdy się Wam to nie udawało . Szukaliście pełno informacji na ten temat, ale nie każda okazywała się prawdziwa. Przedstawię Wam takie moje rady dotyczące właśnie szukania diamentów.

Koło lawy.

Na nie jednej stronie znajdziecie informacje, że diamenty znajdują się właśnie koło lawy. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze. Możemy je tam znaleźć albo obok niej albo pod nią.





Blisko różnych surowców.

Zaobserwowałam, że znajdują się one najczęściej obok redstone’a, węgla lub lapisu. Ważną, rzeczą jest to, że nie zawsze się one stykają z daną rudą czasami jest jedna kratka odstępu pomiędzy nimi. Więc na to trzeba uważać!





Poniżej poziomu dziesiątego.

Sama spotkałam się z tym, że niektórzy mi mówili abym kopała na poziomie jedenastym, ponieważ będzie tam najwięcej diamentów. Ale teraz wcale bym się z tym nie zgodziła. Trzeba zaznaczyć, że na poziomie jedenastym występuje najwięcej rud ogólnie ( czyli węgiel, lapis, redstone, żelazo itp. ). Z moich obserwacji wynika, że poniżej poziomu dziesiątego występuje najwięcej diamentów. Większość osób kopie na poziomie jedenastym, ponieważ od poziomu dziesiątego i niżej może wystąpić lawa. Więc jeżeli tak bardzo chcecie diamenty to kopcie, poniżej poziomu dziesiątego.

Uwaga na ułożenie diamentów!

Nie każdy pewnie wie, że jeżeli wykopie dwie rudy diamentów to obok mogą znajdować się jeszcze kolejne dwie. Mianowicie chodzi mi tutaj o ułożenie pod skosem. Łatwo może nas to zmylić, więc bądźcie czujni. Sama kilka razy napotkałam się na taką sytuacje, ale nie tylko w podczas kopania diamentów lecz także gdy wykopywałam żelazo i złoto. Wszystko jest pokazane na obrazku poniżej jakby coś było nie zrozumiałe. (tylko w tym przypadku mamy pojedynczą rude)





Jak kopać, aby zdobyć ich dużo?

No oczywiście trzeba zrobić kilof diamentowy i ulepszyć go tak, aby miał on najlepiej szczęście III ( chcę zaznaczyć, że nie możemy mieć lepszego szczęścia na kilofie)

Ale jeżeli chodzi o samo kopanie to:

Ja osobiście polecam zrobienie własnej kopalni niż chodzić po jaskiniach. Sama najczęściej robię coś takiego, że robię jeden tunel, potem wracam się do początku, a obok w odstępie jednej-dwóch kratek robię kolejny i tak w kółko. W dodatku kopie na trzy w górę a nie na dwa. To też nam troszkę zwiększa szanse na zdobycie diamentów.

Tak na koniec chciałabym jeszcze zaznaczyć, że zbierałam te informacje używając X-Ray’a w Minecraft.

Mam nadzieję, że artykuł się Wam spodobał i ,że teraz już wiecie co nieco na temat diamentów w Minecraft. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne sposoby to śmiało piszcie w komentarzach. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam także do czytania innych moich artykułów :)