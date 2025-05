Hytale - Nowy, lepszy Minecraft

Hytale to gra tworzona przez Hypixel Studio, zapowiedziana 13 Grudnia 2018 roku. Aktualnie data wydania nie jest znana.

Jest to fenomen w kwadratowym świecie, kiedy to Minecraft ugruntował sobie przez lata solidną pozycję na rynku gier, Hytale ma

rzeczywiście potencjał aby zdetronizować króla. Pytanie pozostaje jedno, co w sobie ma ta produkcja?

Odpowiedź na te i inne pytania przeczytasz w tym artykule :)

Wspominając o tej grze przydałoby się powiedzieć parę słów o trailerze, który został opublikowany około miesiąc temu,

dlatego już na wstępie wręczam wam link do niego :)

https://youtu.be/o77MzDQT1cg





Po obejrzeniu tego zwiastunu na pewno będziemy bardzo podekscytowani, są w nim elementy które społeczność Minecrafta od dawna pragnęła.

Jednak opiszę dokładniej wszystkie zagadnienia i przedstawię dlaczego powinniśmy się zainteresować Hytale!

Dlaczego Minecraft 2?

Jest to dość kontrowersyjna nazwa, natomiast czasem można ją usłyszeć przy wspominaniu o tej grze.

Patrząc na zwiastun Hytale jak i same pochodzenie twórców widać bardzo dużo podobieństw do pierwowzoru.

Koncepcja rozgrywki jest bardzo podobna, świat wygląda w ten sam sposób (kwadratowo, tylko że ładniej),

generalnie wszystko od razu przywodzi nam na myśl Minecrafta, a w połączeniu z twórcami którzy naprawdę wiedzą czego potrzebują gracze, cytując Notcha (Autora Minecrafta) "dodało tej grze ducha"

W skrócie: Hypixel wie czego chcą gracze i właśnie to dodało do gry!

Hytale - gra twórców Hypixela

Prace nad produkcją rozpoczęły się już 3 lata temu, kiedy to część zespołu Serwera Minecraft Hypixel odeszła aby razem

tworzyć nowy projekt gry.

Jak widać dzisiaj możemy zobaczyć owoce tej decyzji w postaci niesamowicie dobrej roboty!

Filary rozgrywki w Hytale

1. Przygoda

W Hytale będziemy mogli eksplorować wygenerowany świat, eksplorując go i odkrywając jego niezwykłe tajemnice.

Będzie można napotkać wieżę maga pełną potworów, lub zejść do podziemnej jamy lub spróbować podjąć się walki z potężnym bossem.

Mając tyle scenariuszy rozgrywki za każdym razem gra będzie wyglądać inaczej!

Wybierając swoją ścieżkę rozwoju będziemy mogli decydować jaki styl gry obejmiemy. Niezależnie czy myślimy o sobie jako o poszukiwaczu przygód, osadniku czy rzemieślniku, zawsze będziemy mieli coś ważnego do zrobienia przechodząc historię!

Pokonując potężne stworzenia w najróżniejszych strefach, budując swoje kreacje, czy po prostu oglądając stworzony świat, zawsze będziemy dobrze się bawić w tej grze!

2. Mini gry

Od bardzo dawna zespół Hypixel tworząc serwer Minecraft oferował nam różne atrakcje w postaci mini gier, nie może się to zmienić w Hytale!

Zbudowany do rozgrywki konkurencyjnej zabawa zapewni nam przednią grę w najróżniejsze tryby gier!

Będziemy w stanie wyrazić siebie poprzez tysiące różnych stylizacji dostępnych w kreatorze postaci!

3. Przybory



W Hytale będzie dostępnych kilka naprawdę potężnych narzędzi, dzięki którym będziemy mogli stworzyć coś uniweralnego!

Będziemy w stanie tworzyć własne modele, animacje, filmy i skrypty, a no i oczywiście nie zabraknie budowania!

Podsumowanie

Jak widzicie Hytale pozwala nam jeszcze bardziej wyzwolić swoje kreatywne talenty, zapewnia nam przepiękną grafikę, stabilny silnik i niezwykłe przygody w tej fantastycznej grze od Hypixel Studio! Wielkie brawa dla twórców! Ta gra to dzieło sztuki :)

Narka!

~Zack