Historia Minecrafta

Minecraft to gierka stworzona przez studio Mojang.Gra stworzona w języku programowania Java przez znanego Markusa Persona „Notcha”. Po kilku wczesnych prywatnych wersjach testowych, została po raz pierwszy upubliczniona w maju 2009 roku, zanim została w pełni wydana w listopadzie 2011 roku, kiedy to Notch ustąpił i Jens "Jeb" Bergensten przejął rozwój. Minecraft jest najlepiej sprzedającą się grą wideo wszech czasów, z ponad 238 milionami sprzedanych kopii i prawie 140 milionami aktywnych graczy miesięcznie i został przeniesiony na kilka platform.

W Minecrafcie gracze eksplorują blokowy, proceduralnie generowany świat 3D z praktycznie nieskończonym terenem i mogą odkrywać i wydobywać surowce, tworzyć narzędzia i przedmioty oraz budować struktury, budowle ziemne i proste maszyny. W zależności od wybranego trybu gry, gracze mogą walczyć z wrogimi mobami, a także współpracować lub rywalizować z innymi graczami w tym samym świecie. Tryby gry obejmują tryb przetrwania i tryb kreatywny. Istnieje również szeroki wybór treści generowanych przez użytkowników, takich jak modyfikacje, serwery, skórki, pakiety tekstur i niestandardowe mapy, które dodają nowe mechaniki gry i możliwości.

Minecraft otrzymał uznanie krytyków, zdobywając kilka nagród, a później został wymieniony jako jedna z największych gier wideo wszech czasów. Media społecznościowe, parodie, adaptacje, merchandise i coroczne konwencje Minecon odegrały znaczące role w popularyzacji gry. Gra została również wykorzystana w środowiskach edukacyjnych do nauczania chemii, projektowania wspomaganego komputerowo i informatyki. W 2014 roku Mojang i własność intelektualna Minecrafta zostały zakupione przez Microsoft za miliard. Powstało również kilka spin-offów, w tym Minecraft: Story Mode,'' Minecraft Dungeons, Minecraft Earth i nadchodzące Minecraft Legends''.

Gameplay

Minecraft jest grą 3D typu sandbox, która nie ma wymaganych celów do osiągnięcia, pozwalając graczom na dużą swobodę w wyborze sposobu gry. Istnieje jednak system osiągnięć, znany jako "postępy" w Java Edition gry, oraz "trofea" na portach PlayStation. Gameplay jest w perspektywie pierwszoosobowej domyślnie, ale gracze mają opcję perspektywy trzecioosobowej. Świat gry składa się z surowych obiektów 3D - głównie sześcianów i płynów, zwanych potocznie "blokami" - reprezentujących różne materiały, takie jak brud, kamień, rudy, pnie drzew, woda i lawa. Główna rozgrywka polega na zbieraniu i umieszczaniu tych obiektów. Bloki są ułożone w trójwymiarowej siatce, a gracze mogą swobodnie poruszać się po świecie. Gracze mogą "wydobywać" bloki, a następnie umieścić je w innym miejscu, co pozwala im budować rzeczy. Wielu komentatorów określiło system fizyki gry jako nierealistyczny. Gra zawiera również materiał zwany redstone, który może być używany do tworzenia prymitywnych urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i bramek logicznych, co pozwala na budowę wielu złożonych systemów.

Świat gry jest praktycznie nieskończony i generowany proceduralnie w miarę eksploracji przez graczy, przy użyciu nasion mapy, które są uzyskiwane z zegara systemowego w momencie tworzenia świata. Istnieją ograniczenia w poruszaniu się w pionie, ale Minecraft pozwala na generowanie nieskończenie dużego świata gry na płaszczyźnie poziomej. Ze względu na problemy techniczne przy osiąganiu skrajnie odległych lokacji istnieje jednak bariera uniemożliwiająca graczom przemierzanie miejsc oddalonych od centrum o ponad 30 000 000 bloków. Gra osiąga to poprzez podzielenie danych świata na mniejsze części zwane "chunks", które są tworzone lub ładowane tylko wtedy, gdy gracze są w pobliżu. teren obejmuje równiny, góry, lasy, jaskinie i ciała wody / lawy. ale opcja tworzenia własnych skórek została udostępniona w 2010 roku. Gracze spotykają różne postacie niegrające znane jako moby, takie jak zwierzęta, wieśniacy i wrogie stworzenia. Pasywne moby, takie jak krowy, świnie i kurczaki, mogą być polowane na jedzenie i materiały do craftingu. Pojawiają się one w ciągu dnia, podczas gdy wrogie moby - w tym duże pająki, szkielety i zombie - pojawiają się w nocy lub w ciemnych miejscach, takich jak jaskinie. Inne stworzenia unikalne dla Minecrafta to creeper i enderman.

Minecraft ma dwa alternatywne wymiary oprócz Overworld: Nether i End. Woda nie może istnieć w Netherze, ponieważ natychmiast wyparuje. Nether jest głównie zaludniony przez pigman-jak moby zwane piglins i ich zombified odpowiedniki, plus pływające balon-jak moby zwane ghasts. Gracz może również zbudować opcjonalnego bossa o nazwie The Wither z materiałów znalezionych w Netherze.

The End jest osiągany przez podziemne portale w Overworld. Składa się on z wysp unoszących się nad ciemną, niekończącą się pustką. Boss smok zwany Ender Dragon strzeże największej, centralnej wyspy. Zabicie smoka otwiera dostęp do portalu wyjściowego, który po wejściu wywołuje napisy końcowe gry i wiersz napisany przez irlandzkiego pisarza Juliana Gougha. Gracze są następnie teleportowani z powrotem do swojego punktu respawnu i mogą kontynuować grę w nieskończoność.