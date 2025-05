Ghast duch z Minecrafta

W tym artykule poprawie swój stary i nieudany artykuł o Mobie zwanym Ghast, a także uzupełnie braki.

Miłego czytania.



Minecraft – gra na komputer a także na PlayStation i Xboxa skupiająca się na przetrwaniu w otwartym świecie,produkcji Mojang Studios.

W rozgrywce gracz ma możliwość, budować i niszczyć obiekty ,które są położone w losowo wygenerowanym świecie.

Gracz może walczyć z potworami, zbierać surowce i wytwarzać przedmioty.

jest to postać agresywna posiadająca 10 punktów zdrowia ( czerwonych serduszek) wyglądająca jak pół duch pół meduza. Biały potwór jest koloru białego i unosi się w powietrzu.Mob ten pojawia się tylko w piekle i strzeże bram do zamków z wartościowymi skrzynkami. Często jest też w randomowych miejscach i atakuje nas po przez strzelanie do nas ognistymi kulami. Trzeba pamiętać, że przez jego wielki rozmiar nie musimy się obawiać, że najdziemy go gdzieś w fortecy, ponieważ fizycznie się tam nie zmieści.1.Ghasty wydają z siebie charakterystyczne dźwięki, dzięki czemu możemy je usłyszeć z większej odległości.2.Poruszają się z zamkniętymi oczami i ustami.3.Jeśli zaatakują gracza otwierają one usta i oczy i wyrzucają z siebie ogniste kule które atakują z 3 sekundowym odstępem czasowym.4.Ghast unosi się w powietrzu.5.Jest możliwość, że mob zginie od własnych płomieni.Trzeba pamiętać, że jeśli postać lata to mamy kilka opcji. Albo zapatrzyć się w minecraftowe skrzydła które będą nas unosić i pomogą nam go dogonić lub skorzystać z tradycyjnego sposobu. Polega on na tym,że przed wejściem do Piekła zabieramy ze sobą tarcze,która będzie nas osłaniać a także łuk ze strzałami. Jest to najszybszy i najlepszy sposób. Wystarczy znaleźć sobie miejsce z którego będziemy atakować potwora i jednocześnie unikać jego pocisków.Po zabiciu potwora gracz może dostać losowo:a) 0-1 możliwych sztuk Łez ghasta (które są potrzebne do alchemii)b) 0-2 sztuk prochuc) 5 punktów doświadczeniaMoim zdaniem jest to ciekawa postać. Ma wyjątkowy wygląd i mimikę twarzy, która się zmienia jedynie gdy widzi gracza. Pojawia się tylko w piekle i dodaje nastroju do tego wymiaru. Szczególną uwagę przykuwa ten charakterystyczny dźwięk, który jak podają źródła to płacz, które ghasty wydają. Niestety moby minecraftowe nie mają biografii a szkoda, ponieważ jestem ciekawa dlaczego są one nieszczęśliwe i płaczą, a także skąd się wzięły w piekle i jaki jest ich prawdziwy cel.Jego łupem najczęściej są jedyne w swoim rodzaju łzy tej postaci, które potem można użyć w alchemii do zrobienia eliksirów.1.Ghast jest największym mobem zaraz po Smoku Endu2.Gracz jest w stanie odbić lecącą w niego kule ognia prosto w przeciwnika3.Kule, którymi Ghasty atakują, podpalają również otocznie czyli np bloki4.Jego płacz to zmodyfikowane odgłosy kota