Final Fantasy XV: A New Empire [Android] – tradycyjna strategia?

Jest to tradycyjna strategia na urządzenia mobilne, w której zarządzamy własnym królestwem. Produkcja jest darmowa, jednak występują w niej mikropłatności, za pomocą których można sobie nieco przyspieszyć i ułatwić rozgrywkę, szczególnie na początku.

Akcja gry toczy się w świecie pod nazwą „Eos”. Uniwersum to, pozwalając sobie nazwać właśnie w ten sposób świat gry, po raz pierwszy zagościło w konsolowym wydaniu „Final Fantasy XV” w 2016 roku. Jest to tradycyjna kraina fantasy.

Produkcja nie posiada jakoś bardziej rozbudowanej fabuły. Cała rozgrywka opiera się na starciach online z innymi graczami, które kształtują się tylko i wyłącznie jak my chcemy, według własnych upodobań.

Jak przystało na tradycyjny RTS z królestwem w roli głównej, musimy teren tego imperium. Przyjdzie nam więc stawiać nowe budynki, zbierać potrzebne surowce i prowadzić badania nad coraz to nowocześniejszymi technologiami. Oprócz wypisanych wcześniej czynności, nie możemy zapominać również o prawidłowej ekonomii królestwa, a więc zarządzaniu przychodami i wydatkami.

Nie zabrakło też oczywiście walk. Możemy szkolić nowe wojska i wysyłać je do walki ze sztuczną inteligencją. Potyczki rozgrywane są w czasie rzeczywistym. Podczas walki nie używamy tylko naszych wojowników, jako zabójczy środek. Do naszej dyspozycji twórcy dodali też różnorodne zaklęcia, specjalne moce i magię do tępienia wrogich jednostek.

Królestwo, którym zarządzamy jest tylko jednym z ogromnej ilości mocarstw rozsianych po świecie gry. Ich właścicielami są oczywiście inni gracze, z którymi walczymy o wpływy na danym terenie. Nie mogło zabraknąć też opcji tworzenia własnej gildii i werbowania sojuszników, jak i dołączania do już istniejących, aby odnosić jak największe sukcesy w grze.

Jak widać, gra „Final Fantasy XV: A New Empire” to tradycyjna gra RTS. Znajdziemy tutaj wszystkie podstawowe elementy i możliwe czynności do wykonywania, jak w każdej tego typu grze na urządzenia przenośne. Powinno to wystarczyć do dobrej zabawy i niezłego wciągnięcia się w świat gry. Dodam, że premiera gry jest zapowiedziana na 2017 rok. Jak najbardziej polecam i zapraszam do kolejnych artykułów.



Pozdrawiam!