Final Fantasy XV -recenzja gry.

Final Fantasy XV gra wydana w 2016 roku przez studio Square Enix która wyszła na PS4, XBOX One i Pc. Na nowe FF gracze od trzynastki czekali wiele lat gdy w końcu studio ogłosiło termin. Momentalnie wzrosły oczekiwania graczy które podsycił jeszcze bardziej trailer prezentujący piękną grafikę. Czy seria z tak ogromną historią doczekała się godnej kontynuacji?. Na to właśnie pytanie spróbuję dziś znaleźć odpowiedź zapraszam do czytania.

Akcja gry toczy się w znanym z poprzednich części uniwersum. Nasz głowny bohater to Noctiz poznajemy go w momencie kiedy wraz ze swoją ekipą próbuje naprawić zepsuty samochód. Noctiz jest kśieciem miasta państwa Luctiz która toczy wiele letnią wojnę z imperium. Konflikt może zakończyć jedynie podpisanie traktatu na mocy którego nas protagonista miałby ożenić się z Lunafreją czyli dziewczynę pochodzącą z imperialnej prowincji Telente. Aby zrozumieć całość najlepiej jest obiejrzeć film i serial. Lub mieć styczność z poprzednimi odsłonami gry. Od samego początku naszemu bohaterowi towarzyszą przyjaciel z dzieciństwa Prompto, królewski doradca Ignis, oraz najwyższy strażnik Gladiolus. Ta paczka to jeden z mocnych stron produkcji można ich z łatwością polubić dialogi między nimi są nie raz zabawne. W grze poza główną historią będziemy przemierzać świat za pomocą samochodu Regalio i rozwiązywać niezbyt skomplikowane problemy mieszkańców lub tlucz się z potworami. I tak walka jest na prawdę niezła potyczki są dynamiczne pełne combosów i innych mega ciosów. Oprócz tego każdy z bohaterów posiada inne zdolności ale kontrolujemy tylko Noctiza ponadto ciekawą sprawą są punkty doświadczenia które otrzymujemy dopiero po odpoczynku.

Graficznie jak wiadomo było już wcześniej jest bardzo dobrze. Świat pełen jest niesamowitych kolorów i tekstur o wysokiej rozdzielczości jak na grę z otwartym światem. Choć zastrzeżonia można mieć jedynie do kilku bugów. Ale ogólnie warto było czekać tyle lat ponieważ Final Fantasy XV to gra świetnie zrobiona i przemyślana pod każdym względem.

Jest to kolejny przykład na to że na dobrą grę warto czekać klika lat by się nie zawieść.

Podsumowanie :

Plusy :

-Piękna oprawa graficzna.

-Dość dobra fabuła.

-Świetna walka.

-Duży otwarty świat.

-Ciekawe dialogi.

Minusy :

-Nudne zadania poboczne.

-Nie do końca jasna fabuła dla kogoś kto nie zna serii.

Ocena końcowa 8.5/10.