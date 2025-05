Final Fantasy XIV: A Realm Reborn - recenzja

Witam gorąco. Opowiemy sobie troszkę o Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.



Warto napisać Wam o tym, że A Realm Reborn jest drugą wersją Final Fantasy XIV. Została przygotowana po klęsce pierwotnego wydania z 2010 roku, którą zamknęli przede wszystkim z powodu dużej ilości różnych bugów.

Gra została stworzona i wydana przez qure Enix. Oferuje unikatowe podejście do bohatera. Wcielamy się w niego i ruszamy na ratunek krainie Eorzea, która zmaga się z licznymi problemami. Naszym zadaniem jest stawienie czoła pradawnym istotom o nazwie "Primals". Eorzea jest ogromna. Jako bohater nie pamiętamy ani przeszłości ani naszych przyjaciół, oni także zupełnie nie pamiętają nas.Final Fantasy XIV to typowa produkcja MMORPG, w której gracze tworzą postacie i przemierzają świat, który jest wypełniony po brzegi questami, przedmiotami i różnymi potworami. Kreacja postaci w Final Fantasy XIV jest dość rozbudowana. Mamy do wyboru takich ludzi jak: Hyur, Miqo'te, Elezen, Roegadyn i Lalafell. Na sam początek gry mamy do wyboru osiem postaci, które dzielą się na Disciples of War i Disciples of Magic.W skład Disciples of War wchodzą: Pugilist, Lancer, Gladiator, Archer, Marauder i Rouge, który jest po prostu niedostępny na początku naszej gry. Disciples of Magic zawiera trzy klasy o takich nazwach jak: Thaumaturge, Arcanist i Conjurer. W grze także są dostępne klasy Disciples of the Land i Hand, które są klasami Crafterskimi, ale nie będę ich objaśniać, bo mogłabym trochę napisać. :)Rozmiar początkowych lokacji oraz ilość informacji, które pojawiają się na naszym ekranie powoduje, że dość łatwo się pogubić. Możliwości poruszania się po świecie gry jest kilka. Na początku musimy biegać na piechotę z jednej lokacji do drugiej. W każdej większej miejscówce możemy znaleźć specjalne kryształy, dzięki którym mamy możliwość teleportować się za małą opłatą pomiędzy odwiedzonymi lokacjami.Grafika w grze jest przepiękna - są żywe kolory i nieźle dopracowane lokacje, które zostały stworzone z myślą o najmniejszych detalach. Animacje postaci zostały wykonane starannie. Świat wygląda świetnie podczas dnia i burzy. Może Nas cieszyć super ścieżka dźwiękowa. Wszystkie utwory wpadają w ucho.Final Fantasy XIV: A Realm Reborn na tle innych produkcji MMO wyróżnia się szczególnie tym, że jest dostępny na komputer oraz na PlayStation zarówno trójki jak i czwórki. Chciałabym polecić grę każdemu, kto uwielbia gry MMO. :)Na plus:* ścieżka dźwiękowa* pełny atrakcji świat* optymalizacja sterowania.Na minus:* na PlayStation trzy gra nie działa zbyt dobrze* są skoki poziomu trudności.Dziękuję za przeczytanie i pozdrawiam,Missiaa. :)