CIekawostki z gry Minecraft - część 1

W tym artykule przedstawię Wam kilka ciekawostek z gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

1. Minecraft jest najczęściej graną grą na xbox live. Wyprzedza on nawet Halo czy Call of Duty.



2. Na początku Minecraft został nazwany Cave Game. Następnie zmieniono tę nazwę na Minecraft: Order of the Stone, a na końcu skrócono ją do samego Minecraft.



3. W grze udało się odwzorować całą Danię przez dwóch graczy. Grupy graczy pracują także nad odwzorowaniem całej Ziemi.



4. Głównymi inspiracjami do stworzenia Minecrafta były gry Infiniminer, Dwarf Fortress, Dungeon Keeper oraz RollerCoaster Tycoon. Infiniminer został wyróżniony spośród tych wszystkich gier. Jeśli wyszukamy go w przeglądarce to można zobaczyć, że jest on podobny do Minecrafta.



5. Creeperów miało początkowo nie być w Minecrafcie. Podczas tworzenia świni, twórca pomylił wartości, przez co powstał kształt aktualnego creepera.



6. Notch, podobny zmęczony polityką korporacyjną, wysłał tweeta z ofertą kupna akcji Mojang. Za trzy miesiące Minecraft został sprzedany za dwa i pół miliarda dolarów firmie Microsoft.



7. Jajko ma około 0,004% szans na wyklucie aż czterech kurczaków na raz.



8. Małe żółte wiadomości, które pojawiają się na ekranie startowym przy tytule gry, nazywają się splash text. W Minecrafcie jest ich 350. Jedną z nich jest ,,Also try Terraria", a w grze Terraria jest wiadomość ,,Also try Minecraft".



9. Raz na 10000 razy zagrania w grę, w menu startowym zmieniają się literki ,,E" i ,,C" w tytule gry, co tworzy wyraz ,,Minceraft"



10. Jeśli do zniszczenia bloku użyjemy innego narzędzia niż jest do tego przeznaczone to zostaną mu odjęte dwa punkty wytrzymałości, a nie jeden. Chodzi tu o sytuację, gdy przykładowo zetniemy drzewo kilofem.



11. Odgłosy endermana to tak naprawdę zmodyfikowane ludzkie wypowiedzi. Nazwa potwora nawiązuje do Slendermana. Jest to jedyny mob, który pojawia się naturalnie we wszystkich trzech wymiarach.



12. Zdrowie wilka można rozpoznać po ułożeniu jego ogona. Jeśli jest on uniesiony, to znaczy, że pies jest całkowicie zdrowy, a jeśli jest on opuszczony, zwierze ma niski poziom zdrowia.



13. Po kliknięciu przycisku F3 możemy po prawej stronie zobaczyć blok, na który patrzymy. Może to pomóc w szukaniu diamentów pod lawą. Wystarczy przemieszczać kursor po całym jeziorku i będziemy mogli wiedzieć czy pod lawą jest jakiś ciekawy łup.



14. Smok endu jest samicą i ma na imię ,,Jean". Atakuje on gracza nawet jeśli chce on przejść grę na poziomie pokojowym. Po zabiciu smoka, we wszystkich trzech wymiarach można usłyszeć jego ostatni ,,ryk".

15. Warden ma najwięcej punktów życia z wszystkich stworzeń w grze. Nazwami, o których myślano przy projektowaniu moba, są ,,stalker" i ,,hollowed".