Ciekawostki o Minecraft

Hej dzisiaj przedstawie wam myślę, że nieznane 30 ciekawostek o grze Minecraft.A więc jeśli chcecie je poznać to zapraszam do następnej części.Jeśli taka forma artykułów wam się spodoba to mówcie czy mam robić takich więcej. Planuje zrobić jeszce 5 artykułów o grze minecraft.W tym artykule przedstawiam wam wszystkie cieawostki jakie tylko znam i są przeze mnie sprawdzone więć warto przeczytać to nadczym się tyle napracowałam.

Więc jeśli chcecie dowiedzieć się o mobach minecraftowych to polecam wam zajrzeć na mój poprzedni artykuł. A więc zaczynajmy.

1. Myślę że nieznaną wam do tych czas ciekawostką jest to, że Creeper uderzony błyskawicą staje się dwukrotnie silniejszy.

2. Jeśli do kotła napada deszcz , po jakimś czasie będzie on napełniony wodą.

3. Złoty miecz zadaje tyle samo obrażeń ile drewniany i jest od niego mniej wytrzymały.

4. Dynie w minecraft są o wiele rzadsze od diamentów.

5. Żelazny golem nie atakuje creeperów.

6. Creepery uciekają przed ocelotami

7. Jeśli w świnkę uderzy piorun to ona zamienia się w zombie pigmana.

8. Półpłytki nie palą się.

9. Przebycie 1 kratki w neterze równa się przebyciu 8 kratek w normalnym świecie.

10. Żelazne golemy nie mogą utonąć.

11. Zombie na poziomie HARD potrafi wywarzyć drewniane drzwi.

12. W minecraft można łowić ryby pod wodą.

13. Można przyciągać zwierzęta za pomocą wędki.

14. Wypicie mleka działa na truciznę.

15. Jeśli postawimy nawet milion bloków szkła będą one przeźroczyste.

16. Najszybszą formą przemieszczania się w minecraft są wagoniki.

17. Doba trwa około 20 minut.

18. W neterze lawa rozlewa się na 8 kratek a w normalnym świecie na 4 kratki.

19. Kiedy kucamy dosięgamy dalej.

20.Creeper zadaje mniejsze obrażenia kiedy eksploduje pod wodą.

21.Można spotkać różowe owce w normalnym świecie.

22. Jeśli na płotki postawi się dywan to można je przeskoczyć.

23. Najszybszym wodnym transportem jest łódka.

24. Kiedy pod piaskim dusz jest lód, to o wiele wolniej się po nim chodzi.

25.W endzie nie znajdzie się innej wyspy niż tej ze smokiem.

26.Jeśli nazwiesz w kowadle znacznik Grum lub Dinnerbone i użyjesz go na jakimś zwierzęciu , to zwierze odwróci się do góry nogami.

27.Jeśli nazwiesz w kowadle znacznik Jeb i użyjesz go na owcy wtedy znacznie ona zmieniać kolory wełny.

28. W wersji 1.0.0 moby zyskały sztuczną inteligencję.

29. Przez wodę nie widać portali i na odwrót.

30. W starych wersjach minecraft można było rozwalić bedrock za pomocą TNT.

Wymieniłam wam 30 ciekawostek o grze minecraft.Bardzo serdecznie polecam wam wpaść na mój poprzedni artykuł.Poprzedni czyli mój pierwszy w życiu artykuł.Nazwa to Moby w minecraft.