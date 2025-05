Call of Duty WWII-powrót do przeszłości

Zbliża się premiera nowej odsłony serii Call of Duty. Dnia 3 listopada ujrzy światło dzienne najnowsza odsłona serii Call of Duty mianowicie World War II. Po samym tytule możemy wywnioskować iż gra będzie oparta na wydarzeniach z II Wojny Światowej.

W nowej odsłonie CoD ujrzymy powrót do czasów II Wojny Światowej. Premiera superprodukcji datowana jest na początek listopada bieżącego roku. Producenci zapowiadają nowe tryby gry, usprawnienie trybu wieloosobowego tak by zachęcić do swego dzieła większą liczbę potencjalnych graczy. Co ciekawe w jeden z trybów to Nazi Zombie. Autorzy Call of Duty zapewniają iż tryb ten przyniesie wiele niespodzianek, będzie bardzo atrakcyjny dla gracza oraz wniesie ciekawą historię do samej rozgrywki, która również na tym zyska .

W trybie wieloosobowym wcielimy się w piechura, będziemy toczyć historyczne bitwy nawiązujące do zdarzeń z przeszłości. Jest to swego rodzaju ukłon dla szarego człowieka który swoją wolą walki, siłą wewnętrzną przezwyciężał trudy wojny, którywa walczył w imię swojej ojczyzny i wszystkich rodaków.

Nowa odsłona serii ma być pęłną rozmachu ekranizacją reliów panujących podczas wojny. Producenci chcą przybliżyc obraz całego konfliktu młodemu pokoleniu graczy. Już dziś można zamówić Call of Duty WWII w przedsprzedaży co da nam dostęp do wersji Beta gry.

Moim subiektywnym zdaniem powrót świata II Wojny Światowej do serii gier Call of Duty jest strzałem w przysłowiową 10. Mile wspominam pierwsze serie gier obsadzone w świecie wojny światowej. To na nich budowany był rozgłos, a także jak się okazuje sukces całej serii.Wielu graczy czekało na nowe CoD, które wróci do realiów i świata II Wojny. Miejmy nadzieje że będzie tak samo klimatyczne i wciągające jak poprzednie edycje.