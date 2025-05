Call of Duty WW2 Beta-wrażenia i jak zagrać

Beta wystartowała 28 września, a nie jak planowano 29 września. Co jest bardzo pozytywne, bo daje graczą więcej czasu na testowanie gry i przekazanie opinii twórcą.



Wrażenia

Zacznijmy od wizytówki każdej gry czyli grafiki, jak to Call of Duty grafika nie zachwyca, ale jest na co popatrzeć.

Ładne skybox'y, tekstury dobrej jakości i szczegółowe modele.





Jak wiemy to wizytówki posiadają dwie strony, podobnie jest z Call of Duty, optymalizacja nie jest w najlepszym stanie...co to znaczy?





Wielu osobą gra chodzi nie najlepiej, wyłącza się lub w najgorszym przypadku nawet się nie włącza. Oczywiście twórcy przyjmują opinie graczy i bardzo możliwe, że twórcy popracują nad tym aspektem gry.

































































1. Bronie, dodatki i serie punktów





W becie jest 19 róznych broni do których możemy dołączyć od 3 do nawet 12 dodatków (co jest bardzo zaskakującą liczbą). Każda giwera wyróżnia się odrzutem, wyglądem, wielkością magazynka itd.





Jeśli chodzi o "za mocne" bronie to aktualnie w becie nie ma żadnej broni która mocno góruje nad innymi.









Dodatki odblokowujemy zwiększając poziom swojej broni, a ilość dodatków możemy zwiększyć odpowiednim perkiem albo dywizją.









Serii punktów jest 8, przed meczem możemy wybrać 3 serie punktów jakie będziemy mogli zdobyć podczas meczu. Według mnie serie punktów wydają się za słabe w porównaniu do ostatnich gier z serii Call of Duty.







2. Mapy i tryby gry





Aktualnie w becie są 4 tryby gry





-Klasyczny Team Deathmatch





-Dominacja





-Hard Point





-Wojna (nowy)





Każdy tryb gry gra się inaczej i dobrze współgrają z każdą mapą(których jest 4)...





punkty w dominacji są dobrze rozstawione i oby dwie strony mają szanse zdobyć każdy punkt, punkty odrodzenia w trybie Team Deathmatch są dobrze rozstawione oraz nowy tryb (dla serii Call of Duty) gra się bardzo przyjemnie, ale strona atakująca, która ma do wykonania 3 zadania podczas meczu, ma o wiele ciężej ponieważ drużyna nie potrafi współpracować, a gra nie promuje grania pod obiekty, które są potrzebne do wykonania misji.