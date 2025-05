Call of Duty: Warzone to darmowa gra battle royale wydana 10 marca 2020 roku na konsole Xbox One, PlayStation 4 i PC. Gra jest częścią 2019 tytuł

Call of Duty Modern Warfare, ale nie wymaga jej zakupu. Warzone został opracowany przez Infinity Ward i Raven Software i opublikowane przez Activision. Warzone umożliwia wieloosobową walkę online wśród 150 graczy osadzoną w fikcyjnym mieście Verdansk i oferuje zarówno wieloplatformową rozgrywkę, jak i wieloplatformowy postęp między obiema grami..

Call of Duty: Warzone jest za darmo grać każdego. Bardzo lubie grę i uważamy za jedną z najlepszych gier battle royaleWspaniale jest zobaczyć doskonałą rozgrywkę Modern Warfare, biorąc pod uwagę leczenie battle royale z tak wieloma sprytnymi pomysłami. Call of Duty: Warzone spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem graczy, którym battle royale od studia Infinity Ward bardzo szybko przypadł go gustu. Nic więc dziwnego, że twórcy zamierzają kuć żelazo, póki gorące i już teraz zapowiedzieli kilka nadchodzących nowości.





Tryb battle royale jest podobny do innych tytułów z gatunku, w którym gracze rywalizują na stale kurczącej się mapie, aby być ostatnim graczem. Gracze spadochroniarz na dużej mapie gry, gdzie napotykają innych graczy. W miarę postępów gry i eliminowania graczy, grywalny obszar kurczy się, zmuszając pozostałych graczy do ciaśniejszych przestrzeni. W Strefie Wojny nie grywalne obszary zostają zanieczyszczone zielonym gazem, który wyczerpuje zdrowie i ostatecznie zabija gracza, jeśli nie wróci do bezpiecznego obszaru grywalnego.W przeciwieństwie do innych tytułów, Warzone wprowadza nową mechanikę odradzania, większy nacisk na pojazdy i nową mechanikę walutową w grze.

Tryb solówek battle royale jest taki sam jak tryb battle royale, z wyjątkiem tego, że jest przeznaczony wyłącznie dla pojedynczych graczy battle royale combat. Ten tryb gry pozwala tylko jednemu graczowi wpaść na mapę jako solowy gracz drużynowy. Gracze nie mogą grać z przyjaciółmi w tym trybie gry.

Śmierć postaci w Warzone niekoniecznie przekłada się na porażkę gracza, jak w innych tytułach. Zamiast tego Warzone oferuje mechanikę odrodzenia, którą gracze mogą wykorzystać na różne sposoby. Gracze, którzy zginęli, są transportowani do "Gułagu", gdzie biorą udział w walce jeden na jednego z innym pokonanym graczem. Zwycięzca tej walki powraca do gry. Inne metody odrodzenia są dostępne w systemie walutowym w grze. Gracze mogą używać waluty w grze, aby kupić żetony odrodzenia dla siebie lub dla innych graczy, jeśli nie zostaną ożywieni przez mechanikę Gułagu.

Do tego dochodzi tryb gry o nazwie "Plądrowanie" w którym drużyny muszą szukać stosów gotówki rozrzuconych po mapie, aby zgromadzić milion dolarów. Po znalezieniu, gra idzie w godzinach nadliczbowych, z wszystkich sum gotówkowych podwoiła się, a zespół, który zebrał najwięcej pieniędzy, gdy skończy się zegar jest ogłoszony zwycięzcą. Gracze odradzają się w tym trybie gry automatycznie.