Call of Duty Modern Warfare jest to strzelanka z typu first-person shooter (fps). Gra miała premierę 25 października tego roku na PC (Microsoft Windows) oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Gra opracowana przez Infinity Ward oraz wydane przez Activision. Jest to szesnasta część serii Call of duty, a czwarta część serii Modern Warfare.

Gra toczy się w realistycznym i nowoczesnym otoczeniu. Kampania podąża za oficerem CIA i brytyjskimi siłami SAS, którzy współpracują z rebeliantami z fikcyjnego kraju Urzikstanu, walcząc razem z siłami rosyjskimi, które zaatakowały ten kraj.W grze znajduje się tryb Special Ops, czyli misje do współpracy którą powiązane są z historią kampanii.Tryb wieloosobowy po raz pierwszy w historii obsługuje tryb wieloplatformowy. "Multik" Został przerobiony, aby gra była bardziej taktyczna i wprowadza nowe funkcje, takie jak tryb Realizmu, który usuwa HUD, a także forma trybu Wojny Podstawowej, który obsługuje teraz 64 graczy.- 6v6 Mode- 10v10 Mode- 20v20 Mode- 2v2 Gunfight TournamentInfinity Ward rozpoczęło pracę nad grą wkrótce po wydaniu tytułu 2016 Call of Duty: Infinite Warfare. Wprowadzili do gry zupełnie nowy silnik, który pozwala na nowe ulepszenia wydajności, takie jak bardziej szczegółowe środowiska i możliwości śledzenia promieni. W kampanii wzięli wpływ na rzeczywiste konflikty, takie jak wojna domowa w Syrii i incydenty terrorystyczne, które miały miejsce w Londynie. W przypadku gry wieloosobowej zeskrobali tradycyjną przepustkę sezonową franczyzy i usunęli skrzynki z łupami, umożliwiając im dystrybucję darmowej zawartości po premierze do bazy graczy.Gra otrzymała mieszany odbiór przedpremierowy z powodu swojej dojrzałej tematyki, ale została pozytywnie oceniona. Pochwała skierowana była na rozgrywkę, fabułę, grę wieloosobową i grafikę, a krytyka dotyczyła tematyki kampanii, a także problemów związanych z równowagą w grze wieloosobowej. Ponadto pojawiły się kontrowersje dotyczące przedstawienia rosyjskiego wojska w kampanii dla jednego gracza.Mam nadzieję że artykuł przypadnie wam do gustu.