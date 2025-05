Call of Duty kończy z realiami Sci-Fi!

Pamiętacie jeszcze takie wspaniałe części serii jak Call of Duty 2, Call of Duty: Modern Warfare czy Call of Duty: World at War? Tak? To czytajcie uważnie! Dzieje się to, na co wszyscy miłośnicy FPS-ów Activisiona czekali. Owe studio postanowiło, że Call of Duty powinno „wrócić do korzeni”!

Ostatnie lata w dziejach serii CoD, negatywnie wpływały na reputację i sprzedaż marki. Wszystko było spowodowane tym, że Activision stopniowo odchodził od realizmu na rzecz Science Fiction. Zamiast poruszać tematykę historyczną czy tematykę konfliktów współczesnych, deweloperzy „brnęli” w przyszłość, próbując udobruchać gracza wspaniałymi futurystycznymi gadżetami. Nie udało się. Czara goryczy przelała się wraz z zapowiedzią najnowszego Call of Duty: Infinite Warrior. Na Activision spadła fala krytycznych głosów ze strony wszystkich graczy, łącznie ze znakomitą częścią fanów serii. Nowa odsłona CoD nie zrobiła również wrażenia na krytykach i serwisach recenzujących gry. Była oceniana na przeciętną, a czasami nawet gorszą od przeciętnej, grę.





Niewątpliwie, był to znak dla studia-koncernu Activision, że czas na zmiany, a raczej na odwrócenie zmian. Produkcją kolejnej części zajmie się studio Sledgehammer, które odpowiada za część Call of Duty: Advanced Warrior. Na razie nie wiemy, w którym kierunku pójdzie następna część – czy będzie to gra osadzona w realiach historycznych, czy będzie raczej oparta na fikcyjnych (lub prawdziwych) konfliktach współczesnych.





Nowa część serii ukaże się jeszcze w tym roku, jednakże dokładnej daty jeszcze nie zapowiedziano. Miejmy nadzieję, że gra będzie silnie nawiązywała do najlepszych gier serii, jeśli chodzi o mechanikę, dynamikę gry i będzie tak samo mocna fabularnie!





Autor: Pacek39