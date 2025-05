Call of Duty: Infinite Warfare -recenzja.

Call of Duty Infinite Warfare gra wydana w 2016 roku na pc i konsole nowej generacji. Od czasów gdy w COD rządziła druga wojna światowa minęło już sporo czasu. Przez ten okres COD stawał się coraz bardziej dziwny. A ta gra to chyba najlepszy przykład tego że bardziej dziwny być już nie może. Więc może dlatego twórcy w końcu postanowili wrócić w następnej części do drugiej wojny. Czy to dlatego że ta produkcja była tak słaba cóż na to pytanie spróbuję dziś znaleźć odpowiedź zapraszam do czytania.

Akcja gry toczy się w dalekiej przyszłości. W czasach gdy pewne państwo postanowiło oddzielić się od ziemi. Bez jakiegoś większego powodu tak jak i bez większego powodu postanowiło zniszczyć Ziemię i wszelkich jej mieszkańców. Dlatego nasza ekipa postanawia dokopać tym złym. Więc fabuła jest beznadziejna ja rozumiem że w grach o strzelaniu jest to rzecz drugorzedna ale żeby aż tak. Na szczęście co istotne strzelanie w nowym COD jest świetne futurystyczne gnaty pomimo dziwnego wyglądu. Cechuje dojść dzisiejszy odrzut i świetne wywarzenie i poczucie siły. Oczywiście akcja dzieje się w przyszłości więc nie zabrakło też dziwnego sprzętu. Takiego jak nowoczesne granaty czy celowniki termowizyjne. Wszelkie te nowości wykonane są na prawdę a świetnie a okazji na ich użycie nie brakuje.

Gre jak zawsze cechują świetne efekty specjalne i dobra grafika. Ale niestety z produkcją SF ma niewiele wspólnego. Nie brak tu głupot naukowych chociażby takich jak to że po Marsie poruszamy się bez hełmu a na planetach nie wiadomo skąd jest grawitacja. Nie zawodzi za to tryb online który jest równie wymagający i ciekawy jak w poprzednich częściach. Ogólnie Call of Duty Infinite Warfare to dobra produkcja ale gracze najwidoczniej mają dojść tego skoku w bok i chcą wrócić do korzeni.

Podsumowanie :

Plusy :

-Świetna oprawa graficzna.

-Bardzo dobre strzelanie.

-Wymagający tryb multiplayer.

Minusy :

-Fatalny dubbing i fabuła.

Ocena końcowa 7.5/10.