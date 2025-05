( 3 ratings)

Call of Duty Black ops mapa Nacht der Untoten Mapa od której wszystko się zaczęło..

Nacht der Untoten to mapa, która początkowo miała być jedynie.. Zastanawialiście się kiedyś jak do tego doszło, że w serii Call of Duty wprowadzono tryb Zombie? Dziś się tego dowiecie! Otóż: podczas tworzenia kolejnej części call of duty World at war, programiści w wolnym czasie z nudów zaprojektowali niewielką mape z dobrze znanimy już nam zombie. Całość pracodawcowi bardzo się spodobała i udało im się wprowadzić ten tryb już w Cod World at War. Była to bomba za tamtych czasów, bo jeszcze nie wiele było tego typu gier z zombie, więc brneli w ten temat dalej. Tworząc DLC, czyli dodatkowe mapy do podstawki. DLC było już o wiele bardziej rozbudowane niż pierwsza mapa. Ponieważ tryb zombie ciągle się rozwijał, starali się wymyślać coraz to lepsze czasem absurdalne rzeczy jakimi były na przykład automaty Perc'a Cola, których działanie na pewno każdy zna. Aktualnie zombie w call of duty jest jużna tyle rozwinięte że trzeba poświęcić sporo czasu aby ogarnąć nowe mapy.



W starszych było wszystko proste. Zabijać zombie, przeżyć, i tyle. Teraz cała rozgrywka jest tak rozbudowana że przestaje to być zwyczajnym trybem. Wiele osób kupuje Call of Duty specjalnie dla Zombie, jednak trzeba trochęwydaćna każdą z map, średnio jest to około 60zł na mapę, sporo jak na pojedynczą mapę. W końcu za tyle można już kupićna spokojnie dobrą grę, nie mówię tu o nowych grach oczywiście, poniważ im nowsza gra ym jest oczywiście droższa. Niestety tak się już dzieje, gry mają coraz lepszą grafikę itp poprzezco poświęca sięna nie więej czasu i poprzez to życzą sobie za to dużo pieniędzy. Wracając do samej mapy od Call of Duty, to jest ona aktualnie najmniejszą mapą w Cod, ponieważ ma zaledwie parter z dwoma średniej wielkości typowego domu wolnostojącego pokoji oraz piętro które też jest podobnych wielkości. Jeśli miałbym strzelać to oszacowałbym, że metrarz tego budynku nie przekracza 200m2. Jest to straszniem małe biorąc pod uwagę że z każdą falą zombie będzie coraz więcej, więć na 30 fali ciężko będzie się pomieścić. Oryginalnie nie znajdował siętam żaden perk, szkoda, jednak trzeba wziąć pod uwagęże jeszcze nie wymyślono wtedy tych wszystkich automatów. Jednak w werscji na Black ops dodano tam Mule Kick. Czy się tam przydaje? Oczywiście że nie, jednak podczas gry i tak każdy go kupi następnie po kilku falach padnie i straci swoją jedyną dobrą broń która możę wypaść jedynie ze skrzynki losującej. Plusem jest to że skrzynka losująca jet jedna, więc moża powiedziać że się nie kończy. Na ścianach znajdują się Podstawowe bronie z Kampanii, jednak stają się one szybko bezużyteczne, ponieważ nie ma na tej mapie Pack-a-Punch-a bez którego nie obejdzie się na żadnej mapie. Twórcy od samego początku lubili Easter egg'i. Tak! Ponieważ już w pierwszej ich mapie zombie był easter egg polegający na tym, że po tym jak wysadzi się wszystkie beczki znajdujące się na około budynku włączy się sekretna muzyka. Patrząc na nowe zombie w Infinity warfere już nie wiadomo co jeszcze sąw stanie zrobić twórcy Cod'a i czym nas jeszcze zaskoczą. Zobaczymy co przyniesie nam Call of Duty Ghost 2.