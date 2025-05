Bingo w Minecraft?!

Artykuł dotyczy mini-gry w Minecraft.

Zapewne każdy z was zna grę Minecraft, ale nie każdy kojarzy mini-grę bingo. Postaram Wam się wytłumaczyć na czym to polega i gdzie można w to zagrać.

Na czym polega ta mini gra?

Polega ona na tym, że musimy zbierać rzeczy zaznaczone na karcie w lewej dłoni naszej postaci. Gdy zbierzemy wszystkie przedmioty szybciej niż inni gracze to wygrywamy. Do tej pory spotkałam się z dwoma rodzajami bingo. Pierwsze, w którym musimy zbierać wszystkie przedmioty z karty. Drugi zbieramy rzeczy z jednej linii. Nie ważne czy poziomo czy pionowo. Zapomniałam jeszcze dodać, że nasza karta ma wymiary 5x5. Czyli mamy do zebrania lub do wyboru 25 przedmiotów. Oczywiście nasza mapa jest ograniczona, gdy będziemy zbliżali się do granicy to wyświetli się nam ogromna ściana jest to tak zwany border. Map mamy kilka rodzajów. Każdy gracz ma swoje miejsce spawnu, czyli podczas rozgrywki, gdy się zabije to zrespi się w wyznaczonym miejscu. Na mapie maksymalnie z tego co wiem to może grać 8 osób. Gdy komuś zachciało by się Graz z przyjaciółmi w jednym teamie to również jest to momożliwe.

Czym różni się zbieranie linii od wszystkiego?

Podstawową różnicą jest to, że gdy zbieramy wszystko to mamy prostsze przedmioty do znalezienia. Głównie są to drewniane lub kamienne narzędzia. Stanowią one większość karty. Natomiast gdy zbieramy linię to mamy trudniejsze itemy ( chodzi mi tutaj o diamentowe lub złote przedmioty ). Czasami to może kogoś po irytować, ponieważ w jednej linii mogą się trafić trzy diamentowe narzędzia.

Gdzie mogę w nią zagrać?

Na obecną chwilę znam tylko dwa serwery na których możemy zagrać w tą cudowną grę. Pierwszy to serwer EASYCRAFT.PL. Gra na nim jest możliwa przez Minecraft Premium zarówno jak i przez Minecraft Non-Premium. Dodam także, że jest to Polski serwer. Drugim serwerem jest CUBECRAFT.NET. Niestety możemy na nim grac tylko na Minecraft Premium.

Jak długo trwa rozgrywka?

To oczywiście zależy od nas jak od karty jak i od naszego szczęścia. Jak możecie się domyślić zbieranie linii trwa krócej niż zbieranie całej karty. Czas zbierania linii to średnio 15min., a czas zbierania wszystkiego to około 30min.

Moja opinia:

Jak dla mnie sam tryb jest świetny. Jedną z jego większych zalet jest to, że możemy rywalizować z innymi graczami jak i z naszymi przyjaciółmi. Bardzo przemyślane są karty z rzeczami. Więc jeżeli macie trochę wolnego czasu to gorąco polecam zagrać w tą grę.

Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodobał. Zapraszam do czytania innych moich artykułów.

Pisała FolksyTulip04