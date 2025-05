Aktualizacja 1.20 w Minecraft!

Wiele osób strasznie wyczekuje tego momentu kiedy w Minecrafcie będzie wersja 1.20. W dzisiejszym artykule napisze o tym co będzie w tej aktualizacji :D.





Zapraszam

Podczas ostatniego głosowania na nowego moba były trzy do wyboru:



Sniffer- jest to mob podobny do żółwia, kozy oraz dinozaura i ma 6 nóg. Jest czerwono-zielony na tułowiu i żółty na głowie. Wykluwa się z jajka i może kopać w ziemi znajdując nasiona. Ich jajka są czerwono-zielone i większe od jaj żółwia. Będzie on wielkości Ravagera. Ich jajka będzie można spotkać w skrzynkach podwodnych ruin, jednak będzie to rzadkie. Gdy je zdobędziemy trzeba je położyć na piasku, aby się wykluło. Nie będzie się wykluwać szybko, bo tak jak jajo żółwia wykluwa się tylko w nocy. Jest roślinożerny więc nie będzie atakować graczy. Może kopać w ziemi i znaleźć nowe nasiona, z których wyrośnie nowa roślina. Można będzie go znaleźć w dżungli.



Rascal-to następny mob, który może być w Minecrafcie. Jest to mały goblin zamieszkujący opuszczone jaskinie. Jest szary i nosi na plecach plecak. Jeśli znajdziemy go w jaskini 3 razy i go złapiemy dostaniemy od niego prezent, a on zniknie i pojawi się w innym miejscu. To taka zabawa w chowanego. Jest to bardzo fajny pomysł na minigry do różnych serwerów. Jednak jeśli chcemy się pobawić w chowanego na swoim świecie lepiej najpierw oczyścić i oświecić całe jaskinie, żeby w trakcie nic nas niespodziewanie nie zabiło. Na przykład te denerwujące pająki ;D. Przy wygranej możemy dostać żelazny kilof z Enchantem, złote jabłko a nawet diamentowy miecz i siekierę. Jednak nie jest to łatwe bo Rascal jest naprawdę szybki.



Tuff Golem-temu mobowi możemy podawać rzeczy. Będzie on je ostrożnie nosił na czerwono-żółtym kocyku. Nie jest on zbyt szybki, ale przynajniej uważa na twoje itemki :D.







Ale spokojnie nie tylko moby zostaną dodane. Następną nową rzeczą będzie to, że jeśli położymy jakąkolwiek głowę moba na Bloku dźwiękowym (Note Block) będzie słychać odgłosy tego moba np. zombie.



Będą dodane wiszące tabliczki, które naprawdę ładnie wyglądają. Możemy je powiesić na przykład na płotku.





Dostaniemy też nowe drewno, a raczej bambusy! Można będzie je przerobić na takie jakby ,,deski'', z których tak ja ze zwykłego drewna możemy zrobić drzwi schody itp. Ale będzie można też wytworzyć nową rzecz. Tratwę, na której możemy położyć skrzynkę.





W grze pojawią się nowe rodzaje biblioteczek. Będzie można do nich wkładać i wyciągać własne KSIĄŻKI. To chyba moja ulubiona nowa rzecz. To naprawdę wygląda uroczo.





Następnym dodanym mobem będą wielbłądy. Oczywiście będą się spawnowały na pustyni. Jednak tylko obok wiosek. Jest on moim zdaniem lepszy od konia, ponieważ ma własne animacje. Może się położyć i ruszać uszami. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że można na nim siedzieć w 2 osoby za pomocą siodła. Może on skakać naprawdę daleko przez co pokonywanie wąwozów będzie łatwiejsze. Wrogie moby na przykład zombie nie będą mogły nas atakować, gdy wsiądziemy na wielbłąda, bo są zbyt niskie. aby rozmnożyć wielbłądy będziemy potrzebować kaktusa.









Ta wersja zostanie wydana w 2023 roku w Styczniu. Nie mogę się doczekać tej aktualizacji, bo jest po prostu ŚWIETNA. Napiszcie co wy sądzicie o tej aktualizacji.







Pozdrawiam i życzę miłego dnia <3



Klaudia870