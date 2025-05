A co gdy Minecrafta już za dużo...?

Cześć! Mieliście kiedyś uczucię, że Minecrafta już za dużo? Lub po prostu się wam nudzi? Istnieje wiele alternatyw dla niego. Jedne są lepsze, a drugie gorsze - dzisiaj postaram się wam je zaprezentować. TerrariaGra studia Re-Logic jest na pewno bardziej rozbudowaną od Minecrafta. Możemy znaleźć w niej magiczne przedmioty, pełno bossów, wielkie cave'y i wiele innych rzeczy, których nie znajdziemy w Minecrafcie bez modyfikacji. Terraria jest grą 2D, jednak jej grafika jest moim zdaniem piękna. Ocenę jednak zostawię wam - screenshot z gry znaleziony w internecie jest poniżej. Do gry można tworzyć modyfikacje - tak jak do Minecrafta. Jest ich pełno i stanowczo wydłużają grę - moim zdaniem: mega! Gameplay jest niesamowity. A możliwość gry ze znajomymi bądź tymi już mniej nam znanymi na serwerach jest też bardzo fajną opcją. Gra kosztuje 10 euro (dokładnie 9.99) na steamie jednak ja ją wyrwałem za bardzo niską (jak na taką super grę) cenę 5.99 euro, czyli około 25 złotych na wyprzedażach. Według mnie - WARTO. Terraria jest na pewno lepsza w grze Singleplayer od Minecrafta, za to na serwerach wygrywa Minecraft z powodu większej ilości trybów gry online.RobloxJeśli szukacie gry podobnej do Minecrafta pod względem ilości trybów Multiplayer i podobnej grafiki to stanowczo polecam Robloxa. Sandbox jest podobny do znacznie popularniejszego, nawet kultowego Garry's Moda. Ogromna ilość trybów (szczególnie Tycoonów) zapewnia wiele godzin rozgrywki. Grafika niczym z gry Mojangu czy serii gier Lego upodabnia Robloxa graficznie do właśnie Minecrafta. Troszeczkę dziwny system gry może na początku wydać się skomplikowany, ale jest on bardzo prosty. Aby móc cieszyć się grą trzeba pobrać Roblox Player czyli taką wtyczkę(?) która pozwala nam uruchomić grę. Tryb wybieramy w przeglądarce, a sama gra uruchamia się już w osobnym programie. Jest to dziwne, ale cóż.. tak to zrobili. Roblox jest darmowy - konto może założyć każdy. Gra bardzo różni się od Minecrafta bo nie ma tu nawet SinglePlayer, ale ilość trybów oraz dużo ich podobnych do tych z gry Mojangu jednak już Robloxa do niego upodabnia. Uważam, że trochę tak, trochę nie. Gra jest po prostu średnia. Nie względem Minecrafta, tylko po prostu sama w sobie jest średnia. Na prawdę trudno mi powiedzieć czy warto w nią zagrać. Oceńcie to sami.CreativerseGra o której pisałem już kiedyś więc tutaj tylko w skrócie się wypowiem stawia na SinglePlayer lub grę ze znajomymi na Steamie. Dostajemy świat i budujemy oraz ulepszamy postać. Potworów i zwierząt jest około tyle co w Minecrafcie. Biomów też jest dużo, a przynajmniej wystarczająco. Zamiast kilofa, łopaty czy siekiery dostajemy Super-Łapę (dziwnie to brzmi, ale jest to fajne rozwiązanie). Aby wydobyć pojedynczy materiał musimy mieć specjalny piec, co odrobinę utrudnia rozgrywkę - dla mnie na +. Grafika jest BARDZO podobna do tej z gry Szwedów. Jak dla mnie - WARTO. Lepsza od Minecrafta nie jest we wszystkim, ale w niektórych rzeczach jednak jest i to bardzo. Na Steamie Creativerse jest darmowy, chyba że chcecie kupić wersję Pro za 20 euro :).------------------------------------------------------------To tyle w tym artykule. Napiszę jeszcze tylko 2 gry, które chciałem na początku tu jeszcze dopisać, ale nie dopisałem i dlaczego.Garry's Mod - opisałem podobnego Robloxa. Po za tym grafika Garry's Moda jest bardzo różniąca się od produkcji Mojangu.Starbound - jest to prawie to samo co Terraria z tego co widziałem (ale nie grałem więc nie mam pewności w 100%).