3 Steamowe gry podobne do Minecrafta!

3. Terraria

2. Unturned

1. PixARK

Nasz ranking zaczynamy od pozycji, którą z pewnością zna większość miłośników grafiki dwuwymiarowej. Terraria stawia przed nami urzekające, pikselowe światy, które zauroczą niejedną osobę i postawią ją przed komputerem na długie godziny. Podczas gdy w kultowym Minecrafcie misje raczej nikogo nie interesowały, tutaj ich wykonywanie niesamowicie wciąga. Aktualnie w grze znajduje się aż 235 wrogo nastawionych potworów. Musicie przyznać, że ta liczba wygląda imponująco. Możemy zwiedzać podziemie, w poszukiwaniu cennych surowców albo wybudować własne mieszkanie. W grze znajduje się masa przeróżnych broni; możemy walczyć mieczem, pistoletem czy nawet włócznią. Niezwykłego klimatu dodaje muzyka, która zmusi wielu z was do wyłączenia swojej playlisty, aby móc uważnie wsłuchać się w tą z gry.W Minecrafcie zombie raczej nie odgrywały wielkiej roli, prawda? Tutaj będą one naszymi największymi wrogami. Naszym głównym zadaniem jest dołożyć wszelkich starań, aby nie zostać przemienionymi w te istoty. Wcale nie będzie to łatwe, bo będziemy musieli zmierzyć się również z kapryśną naturą, która często da nam w kość. Aby ułatwić nam przetrwanie, będziemy mogli korzystać z broni i specjalnych umiejętności, takich jak władanie błyskawicami. Często zostaniemy zmuszeni do zabarykadowania się w jakimś budynku czy szalonej ucieczki przed zielonymi potworami. Dostaniemy możliwość korzystania z różnych środków transportu, zarówno wodnych, lądowych jak i powietrznych. Grafika jest bardzo prosta, w pewnym stopniu wręcz kreskówkowa, a zombie wyglądają uroczo. Na początku wielką wadą wydaje się sterowanie, ale po jakimś czasie idzie się do niego przyzwyczaić.Na pierwszym miejscu umieściłam jedną z najbardziej niedocenianych pozycji, jakie znam. Jej niska ocena wynika głównie z tego, że gra jest nowa, więc wciąż pojawia się w niej masa błędów i niedopracowań. PixARK posiada wiele rzeczy, których brakuje Minecraftowi. Możemy oswoić dinozaura, latać na grzbiecie smoka lub za pomocą jetpacka, strzelać do wrogów wyrzutnią rakiet i zwykłym pistoletem, eksplorować rozległe podziemia albo zbudować piękny dom. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia.Grafika jest znacznie przyjemniejsza niż ta z Minecrafta, jedyne co mi się w niej nie podoba, to wygląd postaci. Należy jednak pamiętać o tym, że gra się ciągle rozwija. Wierzę jednak, że pewnego dnia z łatwością sukcesem prześcignie dzieło Mojangu.