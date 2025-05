2. Bałwan postać z Minecrafta

Minecraft – gra na komputer a także na PlayStation i Xboxa skupiająca się na przetrwaniu w otwartym świecie, produkcji Mojang Studios.

W rozgrywce gracz ma możliwość, budować i niszczyć obiekty ,które są położone w losowo wygenerowanym świecie.

Gracz może walczyć z potworami, zbierać surowce i wytwarzać przedmioty.

W kolejnym moim artykule o Minecrafcie przyjrzymy się kolejnej postaci jakiej jest Bałwan.



Zapraszam do czytania

lub inna nazwa- jest mobem, który został już dodany w wersji 1.9 Beta Pre-release 1. Jest pierwszym mobem w Minecrafcie, który może zostać stworzony przez samego gracza z podstawowych materiałów. Bałwan jest przyjaźnie do nas nastawiony i pełni funkcje golema. Atakuje za pomocą śnieżek tylko wrogie postacie.Posiada 4 punkty życia ( 4 czerwone serduszka) a jego siła ataku wynosi od 0 (odpychanie przeciwnika ) do 3 jednostek obrażeń.Po śmierci Bałwana wypada od 0 do 15 śnieżek.Musimy się zaopatrzyć w dwa bloki śniegu (jeden blok śniegu tworzy się za pomocą 4 śnieżek) i dynie z wyciętą twarzą (zwykła nie zadziała ). Wtedy możemy pionowo lub poziomo po kolei ustawić materiały.Bałwany mają mechanikę podobną do zwierząt. Gdy dostaną obrażenia zaczynają uciekać, podążają w kierunku wrogów a także odciągają niebezpieczne postacie od gracza.Bałwany potrafią wyszukać sobie ścieżki i sprawnie omijają przeszkody, unikając w tym wpadnięcia do lawy czy wody, która była by dla nich śmiertelna. A poruszając się po blokach, pozostawiają po sobie ślady śniegu.1.Początkowo bałwan nie miał mieć głowy z dyni, a standardowy wygląd twarzy bałwana (tzw. twarz z elementami węgla) Tekstura ta wciąż obecna jest w grze i nie zostanie zmieniona.2 . Jest możliwość zobaczenia prawdziwej twarzy tego moba, wystarczy za pomocą nożyc zdjąć z Bałwana dynie.3. Bałwany nie mogą zamrozić wody i mogą się utopić.4. Nie posiadają dźwięków poruszania się.5. Jest to bardzo rzadkie jednak jest szansa na to, żeby Enderman stworzył Bałwana6. Śnieżny golem nie otrzymuje obrażeń od upadku.7. Po użyciu mikstury niewidzialności na bałwana, dynia będzie dalej widoczna. Nie jest to żadnym błędem ponieważ, dynia w kodzie gry jest zdefiniowana jako zbroja.8. Śnieżki rzucane w jednego bałwana do drugiego powoduje odpychanie ich nawzajem.9. Gdy tworzymy bałwana zajmuje on trzy bloki, jednak po stworzeniu jest mniejszy bo ma rozmiar zaledwie 2 bloków.10. Śnieżny Golem jest pierwszym postacią, które potrafi odnajdywać drogę .11.Bałwan może przeżyć w gorących miejscach, tylko wtedy gdy rzucimy w niego potką (miksturą) odporności na ogień.12. Istniał błąd gry, w którym bałwany można było rozmnażać było to zaraz po dodaniu ich do gry.(różni się w zależności od wersji)Java:Wysokość: 1,9 blokuSzerokość: 0,7 blokuWysokość: 1,8 blokuSzerokość: 0,4 blokuDziękuje za uwagę.