Kilkanaście Rzeczy które najprawdopodobniej pojawią się w grze minecraft na wersję 1.13 [2 część]

Niedawno twórcy minecrafta podzielili się z nami kolejną porcją rzeczy które zostaną dodane do naszych kwadratowych światów w przyszłości, a więc zacznijmy. 1. przebudowany system id (dla tych co nie wiedzą to jest to stałe przypisanie danemu przedmiotowi lub blokowi numerku którego używa następnie gra) - w aktualizacji 1.12 skończyły się id bloków (gdyby nie to to może mielibyśmy więcej bloków, hmm :) ?) dlatego też w aktualizacji 1.13 postanowili przebudować ten system.2. nowe tekstury bloków - ostatnio dowiedziałem się że mojang ma nowego pracownika na grafika tekstur i wiadomo już jakie tekstury zostaną zmienione, poniżej jest ich lista z obrazkami (po lewej wcześniejszy a po prawej nowy)-cegły-marchewki (są na zdjęciu powyżej po prawej stronie)-kocioł (tak samo jak przy marchewkach)-pnie drzew (tu już bez starych tekstur)-obsydian (niestety jest dosyć brzydki)-żelazo (nieznaczna zmiana ale zawsze coś3. biblioteczki z pozostałych rodzai drewna - każda z nich będzie miała przedmioty z innego tematu4. możliwość sadzenia roślin za pomocą dozownika5. wysychanie gąbki w netherze - byłoby to logiczne rozwiązanie skoro normalnie woda wysycha.