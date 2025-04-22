star trek online

Star Trekのファンなら、Start Trek Onlineに興味を持つでしょう。
Star Trek Onlineは、テレビ番組や映画から知られる宇宙のSF-MMORPGセットです。ゲームを開始すると、ゲームプレイの主な目的は探検、ミッション、宇宙と地上の戦闘と取引であるため、私たちは好きなシリーズの雰囲気を簡単に感じることができます。Star Trekで確かめることができる4つの側面があります。ファンは、宇宙艦隊本部、ムタラ星雲、Qo'noSなどのいくつかの特徴的な場所に精通しているかもしれません。
この巨大な宇宙を司令官としてあなた自身で探検し、今日からStar Trek Onlineに参加しましょう！
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