Prime impressioni su Watch Dogs Legion?

kevin_minut

Ambientato in una versione romanzata di Londra, che includerà alcuni elementi caratteristici della città come monumenti, quartieri e stile culturale. Il gioco sarà giocabile da una prospettiva in terza persona, con la possibilità di controllare più personaggi che possono essere reclutati proseguendo con il gioco, essi potranno morire in modo permanente nel corso di una partita, navigando in un open world sia a piedi che con il veicolo, oppure sarà possibile spostarsi all'interno della città tramite la metropolitana londinese. La libertà dei cittadini è stata notevolmente limita, essi sono costantemente monitorati da Albion, una società di sicurezza privata che agisce come polizia cittadina. A differenza dei capitoli precedenti, che utilizzavano un solo protagonista, Legion offre per la prima volta nella serie, la possibilità di controllare più personaggi all'interno del gioco, con caratteristiche uniche. Ognuno di questi personaggi, potrà essere reclutato per svolgere una determinata missione, anche se tutto ciò dipende dalla loro posizione all'interno di DedSec, ad esempio: un personaggio che viene aiutato dal gruppo di hacker, sarà propenso ad aiutarli per missioni future, se invece un familiare di un personaggio è stato ucciso da un membro DedSec si rifiuterà di aderire al gruppo. Una volta che un personaggio viene reclutato nella squadra del giocatore, esso verrà assegnato ad una delle tre classi: combattimento, stealth o hacking. Ogni classe dispone di una serie di strumenti e potenziamenti, per salire di livello il personaggio deve completare missioni o attività. Ogni personaggio in base al proprio passato, vengono influenzate le abilità speciali e i tratti. Per esempio, un personaggio con una certa affinità con i droni, può arrecare più danni con essi, mentre un personaggio che sfrutta la propria adrenalina, infiggerà dei danni notevoli ma avendo una difesa più ridotta sarà più facile da uccidere. Tutti i personaggi del gioco reclutati nella squadra del giocatore, possono essere completamente personalizzabili, nell'abbigliamento, possono utilizzare armi letali e non, quest'ultimi tipi di armi sono numerosi rispetto ai titoli precedenti. Nella modalità cooperativa i giocatori possono unirsi ad una squadra di massimo quattro giocatori, condividendo il progresso in giocatore singolo.