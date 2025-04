ilsuperpro

Per chi è al lv 6 e puo donare gemme offro le chiavi di questi giochi. Age of wonders a 200 pa Radical heroes crimson cities a 150 pa A goo adventure (non so se va ) a 10 pa Slider sliding puzzle game ( non so se va) a 100 pa Arma tactis a 100 pa Two worlds epic edition a 400 pa Death rpg a 50 pa. Per ricevere la chiave mandare la richiesta di amicizia a me e inviare le pa. Inviero un messaggio in chat con la chiave