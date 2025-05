Server Minecraft

Oggi vi parlerò dei server di Minecraft!

Nei server di Minecraft, ci sono moltissimi minigame, con moltissimi player. Di minigame ne esistono moltissimi, di tipo diverso, i migliori minigame, a mio parere, sono:

-Bedwars, perché ti diverti a costruire, uccidere, difendere, trollare e fare moltissime altre azioni, ad esempio armarti.

A volte in queste Bedwars ci sono dei bug, ma conviene lo stesso giocarci perché sono bellissime.

-Eggwars, molto simili alle bedwars, ma con una cruciale differenza, ovvero al posto del letto c’è l’uovo.

-Skywars, altro minigame simile, ma con alcune diversità, ovvero se muori non rinasci e non c’è ne l’uovo ne il letto da difendere.

-Vanilla, un modalità semplicissima, molto simile al singleplayer, ma una sola differenza, offero ci sono più player.

-Battle Royale, una nuovissima modalità, stupenda a mio parere e non solo; questa modalità prende spunto da altri giochi di combattimento, tipo Fortnite e Call Of Duty.

-Kit pvp, ovvero “duelli”, “scontri” con altri player; in questi duelli c’è solo un vincitore, e quindi uno dei due è vinto.

I due player hanno gli stessi oggetti, ovvero lo stesso kit, quindi non si gioca su “chi ha le cose migliori”, ma chi è più bravo in pvp.

Nei server ci sono moltissimi player, però, per far in modo che ci siano ordine e si rispettino le regole, ci sono delle persone che “si offrono” di aiutarli e moderare la chat.

Esiste il rank “base” per gli staffer, ovvero Helper, ma per esserlo bisogna superare un provino e superare un periodo di prova. Nel provino vengono chieste le cose importanti per uno staffer. Ad esempio, io sono staffer in un server, dove non sono un semplice helper, ma un moderatore, ovvero un suo superiore.

Esistono moltissimi server, alcuni italiani, tedeschi, francesi, cinesi, inglesi, americani….

Per fare in modo che si veda il server migliore, hanno inventato dei siti, dove si può votare i server, ad esempio per i siti italiani, esiste un sito che si chiama “Minecraft Italia”. Se voti un server, puoi ottenere dei premi, scegliendo tu quale, nelle diverse modalità.

Nei server, oltre a giocare si possono comprare dei “VIP”, ovvero vantaggi per giocare, ma si può anche donare; queste due azioni aiutano il server a crescere e così il founder, riesce a comprare nuovi accessori per il server, ad esempio dei nuovi plugin migliori.

Ogni server ha il suo “ts3”, ovvero un programma che ti permette di parlare con tuoi amici oppure con persone che non conosci, e che abitano in un paese diverso dal tuo, magari anche in un altro stato, o perfino continente.