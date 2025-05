Minecraft:Un Mondo 8bit Cubettoso

Modalità di gioco

sono un videogiocatore di minecraft accanito. spero che vi piaccia :) Screenshot di un mondo di gioco generato in modo procedurale in modalità Sopravvivenza.

La caratteristica principale di Minecraft è il mondo in cui il giocatore viene posto, generato casualmente. Con il susseguirsi delle diverse versioni del gioco, all'utente è stata data la possibilità di inserire alcuni parametri durante la creazione del mondo.

Modalità Sopravvivenza

In questa modalità sono presenti la barra della vita (rappresentata da 10 cuoricini) e la barra della fame (rappresentata da 10 cosce stilizzate). All'inizio del gioco la barra della vita è piena, ma Il giocatore può perdere cuori se viene danneggiato (da caduta, lava, soffocamento, fame e altri fattori). Quando il giocatore perde tutti i cuoricini, muore. In quel momento viene perso il contenuto dell'inventario, che sarà sparso nella zona in cui è morto. Il giocatore viene resuscitato in corrispondenza del punto di generazione, cioè nel punto in cui si è iniziato a giocare in quel mondo. È possibile modificare il punto di generazione dormendo in un letto. È possibile recuperare cuori quando la barra della fame è piena o quasi piena. La barra della fame scende in base alle azioni compiute dal giocatore. Mangiando, essa risale (ogni tipo di cibo fornisce una quantità diversa di cosce).

All'inizio della partita si può scegliere il livello di difficoltà. Ci sono quattro livelli di difficoltà, tra i quali:

Pacifica : In questa modalità non ci sono mostri (quelli presenti scompaiono se si imposta questa difficoltà durante la partita); inoltre, il livello di fame non scende. Rimangono però le creature neutrali, che, se attaccate, infliggono danno al giocatore. Rimane comunque possibile morire per danni non derivanti da mostri, come il danno da caduta, il fuoco, l'annegamento o il soffocamento.

: In questa modalità non ci sono mostri (quelli presenti scompaiono se si imposta questa difficoltà durante la partita); inoltre, il livello di fame non scende. Rimangono però le creature neutrali, che, se attaccate, infliggono danno al giocatore. Rimane comunque possibile morire per danni non derivanti da mostri, come il danno da caduta, il fuoco, l'annegamento o il soffocamento. Facile : Nella modalità facile i mostri vengono generati infliggono danno al giocatore (il danno inflitto sarà minore che con la difficoltà normale). La fame può portare la salute del giocatore ad un minimo di 5 cuori, senza però ucciderlo. Oltre a questo il veleno è disattivato a questa difficoltà, a differenza della difficoltà normale e difficile.

: Nella modalità facile i mostri vengono generati infliggono danno al giocatore (il danno inflitto sarà minore che con la difficoltà normale). La fame può portare la salute del giocatore ad un minimo di 5 cuori, senza però ucciderlo. Oltre a questo il veleno è disattivato a questa difficoltà, a differenza della difficoltà normale e difficile. Normale : Nella modalità normale i mostri infliggono al giocatore il loro normale danno ed avranno il normale livello di salute. La fame riduce la salute del giocatore ad un massimo di mezzo cuore, senza quindi ucciderlo.

: Nella modalità normale i mostri infliggono al giocatore il loro normale danno ed avranno il normale livello di salute. La fame riduce la salute del giocatore ad un massimo di mezzo cuore, senza quindi ucciderlo. Difficile: Nella modalità difficile le creature ostili infliggono danni più alti al giocatore ed hanno più punti vita. Inoltre, la fame può portare alla morte e gli zombi hanno la capacità di distruggere le porte di legno.

Essendo di base un gioco sandbox, la modalità Sopravvivenza non ha un obiettivo preciso da raggiungere da parte del giocatore. Tuttavia è disponibile una tabella di progressi interna al gioco, che indica più o meno un percorso che è possibile seguire, come la creazione del primo banco da lavoro, o della prima spada, o l'uccisione del primo animale. E inoltre é possibile finire il gioco uccidendo il Drago dell'End.

È possibile raccogliere materiali da creature morte o blocchi rotti e combinarli per la creazione di altri materiali tramite un processo chiamato fabbricazione. Con tali materiali è poi possibile costruire.

Il giocatore può inoltre in questa modalità acquisire i punti esperienza, che sono richiesti nella creazione di oggetti incantati (armi, attrezzi vari, pezzi di armatura ecc...). Gli oggetti incantati acquisiscono caratteristiche particolari che possono risultare molto utili al giocatore.

Modalità Estrema

Questa modalità è molto simile alla sopravvivenza. La difficoltà è impostata su "difficile", i cuori della vita hanno una grafica diversa ed è presente la morte permanente: se il giocatore muore, può scegliere solo se eliminare il mondo o passare alla modalità spettatore. Nel caso scelga quest'ultima opzione, lo spettatore non potrà più modificare quel mondo, ma potrà solamente vedere la parte di mondo già esplorata. Questa modalità è disponibile solo su Java Edition.

Modalità Avventura

A differenza della modalità Sopravvivenza, in questa modalità al giocatore non è permesso di rimuovere blocchi. Si possono compiere comunque azioni che non comportano la modifica del mondo, come il poter aprire bauli o interagire con porte, pulsanti e leve. Questa modalità viene ampiamente utilizzata nelle mappe personalizzate (mondi pubblicati sul web nei quali i giocatori affrontano le sfide poste dal creatore o dai creatori della mappa).

Di fatto la modalità avventura è molto simile alla modalità spettatore, ma la differenza è che la modalità spettatore permette al giocatore di veder come vedono i mob.

Questa modalità è accessibile anche in Minecraft Bedrock Edition attivando i trucchi e quindi rendendo impossibile il completamento degli obiettivi Xbox Live. Si può scegliere solo nelle Impostazioni Personali e non in quelle Principali.

Modalità Creativa

In questa modalità sono presenti risorse illimitate, è possibile volare e distruggere istantaneamente i blocchi (in tal caso non verranno inseriti nell'Inventario né cadranno a terra), indifferentemente da quale oggetto si usa. Il giocatore è invulnerabile ad ogni tipo di danno, eccetto il danneggiamento tramite il superamento del livello d'altezza -64, oppure digitando il comando /kill. I blocchi che vengono collocati non vengono tolti dall'inventario, eccetto le frecce con un effetto applicato.

Modalità Demo

La modalità Demo è una versione di prova di Minecraft disponibile gratuitamente e utilizzabile con il solo account Mojang sul sito: questa versione permette di giocare soltanto in modalità Sopravvivenza e nello speciale mondo dimostrativo che viene generato sempre con lo stesso seme. Si può giocare per un massimo di 100 minuti per mondo. Una volta scaduti, il giocatore potrà continuare a giocare in Modalità Spettatore e perciò non potrà più interagire col mondo. Una volta scaricata la versione completa, la modalità Demo si eliminerà e il giocatore potrà eseguire tutte le azioni per quanto tempo vuole.

Caratteristiche

Creature