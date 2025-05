MinecraftEDU: quando il gioco incontra la scuola

Matematica: geometria delle figure piane e dei solidi, come ad esempio l'area, il perimetro, il volume;

Geografia: costruzione delle zone interessate e esplorazione del mondo;

Religione: scoperta e interazione con i monumenti e i luoghi sacri propri di ciascun credo;

Storia: ricostruzione dei monumenti antichi e modelli di oggetti usati nel passato.

Per concludere...

Quanti di noi studierebbero più volentieri e sarebbero più spinti ad impegnarsi... sapendo che comealle lezioni c'è un? Io probabilmente sai uno di quelli.Il progetto che rende tutto ciò possibile è. Le scuole che però lo adottano come strumento didattico, sono purtroppo per ora solo negli USA e in qualche altro stato, ma non in Italia.Spero che in un futuro (non troppo lontano) si diffonda anche nelle nostre scuole. L'idea fu resa possibile quando, nell'ormai lontano 2014, laa 2,5 miliardi di dollari.Poco dopo, MinecraftEDU era già stato accolto in molte scuole come una possibilità di studio diversa dalla normalità: innovativa, interattiva, divertente e coinvolgente.per usufruirne sono, eccone alcuni esempi...Beh... come detto, le possibilità sono infinite, e permettono all'alunno (e al professore!) di essereanche, perché effettivamente, questo strumento è utilizzabile in(forse ad eccezione di educazione fisica)Altre scuole, invece, usufruiscono de "", sempre basata sul gioco a cubi, nata dalla collaborazione tra Microsoft eNon è proprio la stessa cosa di MinecraftEDU, ma è basata sul medesimo gioco.Impara a programmare a blocchi (tipo Scratch), con diversi tipi di corsi: quello incentrato sulla, altri suldegli, ed altri ancora sull'dei due protagonisti (Steve e Alex) con ilcircostante.Il corso, è tenuto da Jens (meglio conosciuto dalla community come Jeb), il quale insegna passo passo come completare ciascuna parte del corso, che si suddivide in 12 blocchi, ognuno dei quali (teoricamente) andrebbe completato in 5 minuti, per arrivare al totale di un'ora.Personalmente lo trovo molto interessante come corso, anche se una persona che ne sa qualcosa di informatica, storcerebbe un po'il naso, dato che ciò che si impara non è definibile programmazione.Questo tipo di eLearning ci metterà probabilmente molto ad essere accolto in Italia, dato che da questo punto di vista i professori sono molto più ottusi che nelle altre nazioni. Verrà visto dagli insegnanti come un semplice gioco, o coglieranno anche loro il potenziale che offre? Sono i professori ottusi, o gli studenti che non permettono questo tipo di attività?- ItsNikoFonti: iSchool ("In classe con i videogame, Minecraft arriva nelle scuole italiane"), IlSole24Ore ("Microsoft acquista Minecraft per 2,5 miliardi $ ma perde il suo creatore").