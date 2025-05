Minecraft Survival

Questo è il modo che preferisco per giocare a minecraft in singleplayer modalità survival. Per chi è appena approdato nel mondo di Minecraft, ecco qua alcuni consigli su come giocare al meglio in singleplayer modalità survival.Per quelli alle prime armi consiglio di attivare la cesta bonus quando andate a creare il mondo: crea mondo/opzioni mondo/attiva cesta.Mettete un seme/seed a caso oppure uno specifico che avete trovato su internet.Appena spawnerete troverete la cesta (se l'avete attivata) a pochi blocchi di distanza da voi.Al suo interno troverete cibo, torce, legno, utensili in legno o pietra; prendete la cesta e le 3/4 torce che si trovano attorno ad essa.Prendete subito un po' di legno qualsiasi, fatevi una crafting table (4 assi di legno nella crafting dell'inventario personale apribile con la lettera E)Craftatevi subito degli stick (2 assi di legno poste una sopra l'altra nella crafting table o in quella dell'inventario) craftatevi un piccone, (3 assi di legno in orizzontale nei 3 quadrati più in alto della crafting table/tavolo da lavoro e in mezzo 2 stick/bastoncini) scavate alcuni blocchi verso il basso e prendete 3 pezzi di pietra.Costruitevi il piccone in pietra e dopodichè scavatene dell'altra, circa 30/40 pezzi.Costruitevi gli altri utensili e spaccate altra legna così da potervi costruire una casa.Se non è ancora notte andate in cerca di mucche, maiali, galline, così da procurarvi cibo che dovete però cuocere nella fornace, craftabile con 8 pezzi di pietra (come quella dell'immagine) lasciando uno spazio al centro della crafting table/tavolo da lavoro.Nella fornace si può cuocere molta roba ma solo uno tipo di oggetto alla volta.Nello spazio sopra mettete l' oggetto da cuocere, nello spazio sotto il combustibile, cioè legno, carbone, carbonella, verga di blaze (blaze rod), secchio di lava.Il letto si crafta con 3 pezzi di lana disposti orizzontalmente sopra 3 pezzi di qualsiasi legno. Badate bene, però, che potrete usare solo un colore di lana nella crafting, se mettete per es. 1 blocco di lana bianca e 2 di lana grigia, non vi crafterà il letto.Se siete così fortunati da avere subito un letto, dormite; così facendo setterete lo spawn e eviterete i mob notturni (zombie, SCHELTRI, CREEPER, ragni, streghe).Il secondo giorno vi consiglio di andare a cercare cibo, se non l'avete, coltivare il grano con i semi raccattabili spaccando l'erbetta, scavate verso il basso per cercare ferro, oro, redstone, lapis lazzuli e diamanti. (Gli smeraldi si trovano solo nel bioma dell'Extreme Hills)P.s. l'oro non usatelo per armature o attrezzi o spade, è inutile e poco duraturo.Vi consiglio di andare a vedere su YouTube vari Youtubers che portano queste serie in singleplayer come: St3PnY, Zanzo, SurrealPower (che però l'ha interrotta pochi giorni fa), Fr3e Gaming e molti altri ancora. (Vi sconsiglio Anima e la serie Mates in Minecraft, anche se molto bella da vedere)