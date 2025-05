Minecraft Servers

I server di Minecraft sono l'unica modalità online multigiocatore di questo gioco.

Per gli utenti Premium la lista dei server è più lunga e i server hanno più utenti e sono molto spesso server Americani.

I maggiori server sono Hypixel, famoso per le Bedwars e la grande utenza, e Mineplex, famoso per i minigame migliori di sempre.

Le modalità in un server sono molteplici: Bedwars, Skywars, Eggwars, Uhc, Prison, Prison Op, Project Ares, Factions, Towny, Vanilla, Minigame, Creative, Survival Games, HungerGames, mcMMO, RPG, KitPvP, Practice e molte altre ancora.

Per chi è SP, cioè con la versione gratuita del gioco, i migliori server italiani sono PigParty, TheLegendCraft, Sky-Craft e FearGames.

TheLegendCraft è famoso per il suo OpLuckyPrison su cui molti youtuber hanno fatto video.

E' una modalità che consiste nello scavare diversi blocchi per farmare soldi e raggiungere così il warp free; da lì i server prendono diverse strade: alcuni creano mondi accessibili dopo il warp free, alcuni creano altri rank per poi passare al prestigio che fa ricominciare da capo il gioco, alcuni si fermano al warp free e aggiungono solamente il prestigio.

Nel Prison di TLC (appunto TheLegendCraft) esistono dei lucky block, rappresentati da spugne asciutte, accessibili a tutti, e da quelle bagnate solo per certi Vip.

I lucky block ti permettono di farmare token, soldi oppure ti potrebbero capitare Unlucky block che danno mining fatigue o Blindness (fatica da scavo e acciecamento).

Con i token si può potenziare il piccone con CustomEnchant, enchant particolari che creano buchi più ampi nelle miniere, oppure ti fanno farmare token, ci sono anche CustomEnchant per le armature o le spade.





Le Bedwars sono una modalità molto conosciuta e bella, oltre che adrenalinica e frenetica.

Consiste nello spaccare i letti avversari.

Spawni su un' isola di si trova un generatore di ferro e oro, e due villagers che ti permettono di scambiare i minerali con spade, armature, blocchi, pozioni, mele d'oro o altri utilities.

Ci sono poi isole minori "disabitate" dove si trovano spawner di diamanti che ti permettono di prendere potenziamenti come Sharpness (affilatezza, di solito si ferma al primo livello di enchant) oppure Protection (protezione, di solito arriva fino al massimo livello).

Esiste poi un enorme isola o complesso di isole centrali dove si trovano 2 o 4 spawner di smeraldi (dipende dal numero di players per partita che vai dagli 8 ai 16 players) che ti permetteranno di acqustare spada in diamante, armatura in diamante, ender pearls, pozioni e pochissimi altri utilities.

Gli smeraldi spawnano in un arco di tempo maggiore rispetto ai diamante che a loro volta spawnano in un arco di tempo maggiore rispetto allo spawner della propria isola.



Queste sono le mie 2 modalità preferite che ho voluto descrivere.

Ciao a tutti Guys!!

Qui sono descritte solo 2 modalità ma in futuro posso descriverne altre.