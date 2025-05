( 2 ratings)

MINECRAFT: QUALI SONO GLI OGGETTI PIÙ INUTILI?

Premetto che questo rticolo è per i più inesperti ed è basato su pareri personali e soggettivi, per cui godetevi la lettura. Buongiorno lettore, oggi sono qui a scrivere questo articolo per farti conoscere un paio di cose su Minecraft, che forse sai o che forse non sai, sono qui per sirti quelli che oggi per me sono GLI OGGETTI PIÙ INUTILI SU MINECRAFT.



Partiamo dal primo, un po' scontato ma che doveva per obbligo esserci su questo articolo, anzi meglio parlare al plurale: GLI UTENSILI IN ORO!

Molto probabilmente sono l'emblema stesso dell'inutilità su Minecraft: hanno poca durabilità (meno dello stesso utensile in legno), sono costosi (l'oro non è esattamente un materiale poco costoso), e non hanno alcun vantaggio. L'unico che forse ci suggerisce quache possibile utilizzo è il piccone in oro che talvolta spacca i materiali più velocemente di quello in diamante, ma comunque la sua poca durabilità non gli conferisce di certo la nomina di un utensile molto consigliato...



Partiti dalla padella, finiamo diretti alla brace, con uno degli oggetti che non hanno di certo la fama di essere molto utilizzati: GLI OCCHI DI RAGNO!

Unico possibile utilizzo di questo drop è la possibilità di fare delle pozioni di avvelenamento oppure renderlo "fermentato" con il seguente crafting: un fungo marrone, un unità di zucchero e un occhio di ragno, disposti in qualsiasi modo. così facendo potrete creare pozioni di debolezza.

Ma, apparte queston non serve esclusivamente a niente; per si più, se mangiato, darà un effetto di avvelenamento che ci toglierà, senza armatura, mezzo cuore al secondo; non potrà però ucciderci (e meno male!).

Se quindi voi non siate delle straghe e non vogliate opassare il vostro tempo a creare pozioni, questo item non vi servirà a niente!



Ultimo oggetto, ma non per inutilità, è..... rullo di tamburi.... L'UOVO DI DRAGO!

Esatto, l'oggetto più raro del gioco, infatti, (bug o sistemi di redstone/farm esclusi), sarà impossibile ottenerne più di uno, è completamente inutile! L'unica cosa con cui potete farvi uso è di metterlo nel bel mezzo di un santuario o di un monumento da voi appositamente creato, ma oltre a questo niente! Non potete infatti usarlo per crafting, non ha effetti particolari, niente di niente. Consolatevi però sapendo che avere questo sacro oggetto vi garantirà la possibilità di dire ai vostri amici, che vi chiamano puntualmente "NABBO", di dire:- NON È VERO! Io ho ucciso l'Endrdrago e questa ne è la prova - e poi brandirete il vostro UOVO DI DRAGO e nessuno vi potrà dire niente!



Comunque io spero vivamente che questo articolo vi sia piaciuto, spero che sia stato anche abbastanza divertente e interessante, io vi saluto e alla prossima,

CIAOOOOOO