Minecraft Java VS Minecraft Win 10

Salve a tutti! Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che spesso crea parecchie discussioni: "Quale versione di Minecraft è la migliore?"

In questo articolo andremo ad analizzare le due versioni secondo i seguenti aspetti: Multiplayer, Server, Personalizzazione, Aggiornamenti e Prezzo. Iniziamo subito.

Entrambe le versioni supportano il gioco Multigiocatore (sia in rete locale, sia online). Minecraft Windows 10 Edition supporta il Cross-Play (ovvero il gioco multipiattaforma), ed è infatti possibile giocare con amici che giocano da Nintendo Switch, Pocket Edition (sia Android sia iOS), Xbox One e ovviamente Windows 10. Inoltre è possibile invitare gli amici nel proprio mondo senza dover ricorrere a server esterni o simili. Entrambe le versioni supportano i mondi realms, che ad un prezzo fisso mensile rendono possibile giocare in un mondo condiviso quando si vuole.Entrambe le versioni supportano i server, la versione Windows 10 inoltre garantisce l'accesso anche a dei server "ufficiali" (server in collaborazione con Mojang). Facendo un piccolo confronto, i server per la versione Java sono molto più sviluppati e curati, e ce ne sono per tutti i gusti!Entrambe le versioni supportano Texture Pack, Skin e Mods create dalla community. Su internet è possibile trovare un'infinità di Texture Pack e Skin, ed ovviamente è anche possibile creare le proprie Texture Pack e Skin. Nella versione Windows 10 c'è addirittura un Marketplace ufficiale che ogni settimana viene aggiornato con nuovi contenuti. Inoltre è possibile reperire online le API ufficiali per creare Add-On. Nonostante ciò, la versione Java è la migliore da questo punto di vista. Su internet infatti è possibile scaricare migliaia di Mods che modificano il gameplay introducento nuovi oggetti e nuove meccaniche, oppure che modificano la qualità grafica (come ad esempio le Shaders).Entrambe le versioni vengono aggiornate con le stesse nuove caratteristiche. Durante il periodo di sviluppo per la nuova versione, Minecraft Java Edition viene aggiornato quasi ogni settimana con nuovi snapshot (versioni che contengono nuove caratteristiche, ma che spesso sono instabili). Alla fine del periodo di sviluppo, viene rilasciata la versione nuova e stabile. Per quanto riguarda Minecraft Windows 10 Edition esiste un programma di beta, ma non è accessibile a tutti e non con la stessa facilità di quello per la versione Java.La versione Java è acquistabile sul sito ufficiale di Mojang per 23,95 €, mentre la versione Windows 10 è acquistabile nel Microsoft Store alla cifra di 29,99 €. Entrambe possono essere acquistate qui su gamehag: 2999 PA per la versione Windows 10 e 15099 PA per la Java Edition.Come abbiamo visto, entrambe le versioni sono molto valide. Se si è interessati a giocare nei mondi privati con gli amici di tutte le piattaforme, la più conveniente è sicuramente la versione Windows 10, mentre se si vuole giocare per lo più ai minigiochi o con le mod, la versione più adatta è la Java Edition.