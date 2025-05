Minecraft, introduzione e curiosità

Ad oggi è uno dei videogiochi più venduti della storia (54 milioni di copie vendute) e conta moltissimi utenti in tutto il mondo. Ha avuto un successo planetario, ed è uno dei giochi più famosi di questi ultimi anni. Ha dato vita a un vero e proprio sottogenere, e infatti sul web è diventato possibile trovare molti giochi online di Minecraft.

Famoso anche per i suoi segreti, ci sono però dei fatti curiosi di cui nemmeno alcuni utenti esperti sono a conoscenza.

Ecco 25 curiosità che non sai su Minecraft:

1. Gli items da droppare, quando sono sulle scale, saltellano.

2. La modalità pacifica, a dispetto del suo nome, ha anch’essa dei mobs antagonisti, ovvero gli Iron Golems e i lupi.

3. Uno Zombie Villager può essere curato lanciandogli una pozione di debolezza e, successivamente, dandogli una mela d’oro. Questo tornerà ad essere normale dopo circa 4 minuti.

4. Nella versione 1.2.0 è possibile pescare dei pesci nella pioggia per un breve lasso di tempo.

5. Durante i combattimenti, è possibile assestare un Critical Hit quando si è in caduta e non quando si sta saltando.

6. Cadendo dall’alto con un Minecart sopra l’acqua, il danno sarà uguale a quello da caduta.

7. Andando nell’nether e posizionandoci dell’acqua, questa evapora. Mettendola dentro un calderone, invece, questa non evapora.

8. In modalità spettatore è possibile aumentare o diminuire la velocità di “viaggio” semplicemente scorrendo la rotellina del mouse.

9. I cani di Minecraft possono avere diversi collari tramite un cheat code.

10. La Danimarca è stata completamente ricreata dentro a Minecraft da Simon Kokkendorf e Thorbjorn Nielsen. È quindi possibile visitare la Danimarca dentro al videogioco.

11. Esiste un trucco che dà la possibilità di sfondare il tetto del Nether per salirci sopra, in modo da poterti godere il paesaggio.

12. Minecraft non si chiamava Minecraft. Inizialmente il suo nome era “Cave Game”.

13. Gli zombie intrappolati nelle ragnatele non prendono fuoco se nel gioco è giorno.

14. Addentrandosi nelle caverne di giorno o di notte, la nebbia presente cambia. Di giorno è più chiara, mentre di notte appare più scura.

15. Se si sta creando un nuovo mondo, cliccando su opzioni avanzate e poi premendo shift, comparirà la possibilità di entrare in un mondo in “Debug Mode”. Entrandoci, sarà possibile vedere tutti i blocchi che compongono Minecraft.

16. Le parti che compongono l’armatura in pelle hanno nomi diversi rispetto alle altre armature. Ad eccezione degli stivali, che rimangono invariati, l’elmo viene chiamato “casco”, la corazza viene chiamata “giubba” e la gambiera in “pantaloni”.

17. Una volta su 10mila è possibile che la scritta Minecraft venga alterata per errore e venga scritta come “Minceraft”.

18. Se si piazza la polvere di Reston in alto, questa non può essere vista dal basso.

19. In presenza di un Pistone, è possibile passare attraverso il suo braccio rivolto verso Ovest, ma da tutti gli altri no.

20. I versi che producono gli Endermen sono delle voci che dicono “Hi, whats’up?”, alterate in maniera molto pesante.

21. Se un enderman è su un blocco non può teletrasportarsi. se lo si colpisce con una freccia questa ritornerà in dietro

21. Quando un Enderman è su un blocco senza potersi teletrasportare, se lo si colpisce con una freccia questa ritornerà indietro.

22. È possibile diventare invisibili agli Endermen semplicemente mettendo una bambola sulla propria testa.

23. La prima versione di Minecraft è stata creata in soli sei giorni.

24. Se si stanno cercando dei diamanti, il posto migliore dove trovarli è in fondo al layer 12.

25. Il Creeper è stato creato per errore da Markus Persson, originale creatore di Minecraft, quando il suo intento era invece quello di creare un maiale.