Le prime cose da fare su Minecraft

Questi sono i passi principali da fare su Minecraft ovviamente Poi se volete fare delle costruzioni in particolare ditemelo nei commenti in modo che poi possa fare diversi articoli su diverse cose riguardanti Minecraft. Minecraft è un gioco conosciutissimo tra i giovani tanto che ormai ci giocano quasi tutti.... Tuttavia molti non sanno ancora come si gioca è come usare i blocchi a cosa servano e cose varie. I primi passi da fare su Minecraft sono ovviamente prendere del legno di qualsiasi tipo come abete, betulla,giungla,ecc.. Con questi tipi di legno Fatevi delle assi di legno e subito dopo costruitevi una Crafting table (la Crafting table serve per lavorare i vostri oggetti e potete trovarla con il nome di banco da lavoro). Potete creare degli stick e successivamente farsi una piccozza in legno. La piccozza e serve per andare in miniera a scavare dei materiali ogni picozza può scavare determinati tipi di materiali quindi per prima cosa scavate la pietra in modo da farsi una piccozza in pietra che successivamente potrà scavare il ferro che poi cucinato e creando poi una piccozza in ferro potrà scavare il diamante. Questi sono tutti gli upgrade in campo miniera Però come molti giochi non si fa solo questo perché bisogna anche trovare dei Templi sottomarini creare un portale del Nether con dell' ossidiana che può essere scalata solamente col piccone in Diamante. Il portale del Nether si crea usando quattro pezzi di ossidiana sotto e poi sui lati continuare piazzando altri 4 pezzi di ossidiana e poi sopra si fa lo stesso che si è fatto giù. Successivamente con un acciarino che viene costruito con un Lingotto di ferro e della Selce (che si può prendere dalla ghiaia) accendendo una qualsiasi parte del portale adesso prenderà fuoco diventerà viola. Se proverete ad entrare vi troverete nell'inferno E vedrete Mob diversi. Una delle principali cose da trovare è La Fortezza del Nether Ossia una fortezza Dove si possono trovare delle Farm continue di Blaze oppure delle ceste con Al loro di dentro materiali vari tra cui anche i diamanti. Si possono costruire portale del Nether però solamente se i portali sono distanti almeno 1000 blocchi nel overworld ossia il mondo che gira prima del Nether. Vedrete che il portale c'è ancora quindi se volete entrate e in questo modo ritornerete nell'overword. Costruitevi una vostra casa ha pure delle Farm tra cui Farm di pesca Farm di grano Farm di canne da zucchero. Si possono coltivare anche delle piantagioni come grano carote e patate con la sua usando sia la pietra delle anime potete coltivare delle verruche del Nether. Le verruche del Nether servono per le pozioni e per le pozioni possono servire anche occhi fermentati di ragni occhi di gas e molte altre cose per maggiori informazioni andate nel sito ufficiale della Mojang. Una delle principali cose da sapere e che la notte ci sono dei mostri che cercheranno di uccidervi e voi dovete farvi delle armature in cuoio o ferro o diamante con una spada fatta di ferro o di Diamante o di qualsiasi altro materiale insieme anche ad un arco Con delle frecce. Ovviamente all'inizio non aprite subito il diamante però col passare del tempo arriverete ad incantare anche le vostre armature spade e Archi. Per incantare ci vogliono i Lapislazzuli e molti livelli Infatti quando voi uccidete dei mob ricevete dell'esperienza che sommandosi arriverà livelli sempre più alti e quando vuoi morire Te la perdere te quindi dovete cercare di non morire mai. Quando arriverete ad avere un minimo di 30 di esperienza con molti Lapislazzuli e la cosa che volete incantare ed una tavola degli incantamenti che si costruisce con 2 diamanti 4 pezzi di ossidiana e un libro potrete incantare tutto ciò che volete. Si possono trovare anche nella miniera delle miniere abbandonate dove si potranno trovare degli sfondi ragni ragni avvelenati e delle ceste con come le le fortezze del Nether degli oggetti vari. Sottoterra si possono trovare anche sfondi zombie e scheletri e ragni. Per finire il gioco bisognerà trovare grazie A delle Ender Pearl con delle verghe di Blaze il portale dell'end. Quando entrerete dentro dovrete sconfiggere il drago e quando lo di suggerite dovete prendere tutta la sua esperienza e poi rientrare nell'overword. Una volta che avete fatto questo è il gioco sarà finito Però potrebbe comunque continuare a uccidere un altro posto molto forte che è il Wither che si evocache si evoca con della sabbia Delle anime e 3 teste del Witherspoon che si ottengono dagli scheletri del Wither.