( 25 ratings)

consigli per costruire su Minecraft

questi consigli sono personali,vi invito a trovare il vostro stile dii costruzione CONSIGLI SU COME COSTRUIRE UN EDIFICIO

SU

Minecraft



per migliorare a costruire edifici in minecraft bisogna:





1- proggetare unabozzetta dell'edificio che vuoi costruire,scegliendo dove mettere le finestre,i balconi e la porta.



2-usare tipi di materiali diversi ed evitare le pareti piatte(mettend blocchi che sporgono) ed,ovviamente,arricchire di dettagli(come per esempio creare un davanzale con delle scale e metterci sopra un vaso con un fiore).



Un consiglio su dove piazzare blocchi di materiale diverso è quello di piazzarlo ai lati della caso o mìcome contorno della porta.



COME DECORARE GLI INTERNI



Gli interni di una casa per me sono un po' più difficili da realizzare quindi perndete con le pinze i prossimi consigli:



1-per illuminare gli interni vi consiglio di usare la luminite a modi lampada(magari su un banco da lavoro ci mettete una staccionata e sopra la luminite).



2-per evitare di far apparire la vostra casa spoglia decidete quale stanza sarà la cucina, il bagno e la stanza da letto8se volete anche il magazino)dopo fatto ciò potete iniziare a decorare(per esmpio in cucina potete craere un forno mettendo sopra delle fornaci delle rotaie per simulare la griglia).



3-per i pavimenti usate tappiti e schemi di vari blocci altrernati(cercate di non farlo variare troppo da stanza a stanza.



COME DECORARE GLI ESTERNI



Per gli esterni sono un tipo che li decora in modo molto naturale:



1-se volete piazzare dell'erba non usate la farina d'ossa perchè "esagera un po'" il mio consiglio è quello di usare le cesoie per prendere l'erba e piazzarla manualmente.



2-utilizate le foglie di fario tipo renderanno l'effeto migliore,usate canne da zucchero con sopra le cordicelle per evitare che crescono troppo,usate anche il grano agiunge molto colore,create alberi a mano sono molto più intererranti rispetto a quelli generati dal gioco e usate anche i fiori alti due blocchi(rosai,peonie,lilla e girasoli).



3-che cos'è una zona popolata senza strade?Questi sono i miei consigli:non fate mai strade troppo dritte,sono brutte esteticamente.Date un senso logico all curve(per esempio costruitegli vicino alberi o rocce renderà molto di più l'idea.



Adesso tocca a te scoprire quall è il tipo di designe che preferisci e di avventurarti nella parte estetica di Minecraft.