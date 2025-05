( 9 ratings)

Come fare un survival perfetto su Minecraft

Ciao, sono un giocatore esperto e ormai veterano di Minecraft. Con questo articolo vi spiegherò come fare un survival perfetto con dei semplici punti. Tengo a precisare che queste sono basi e non un tutorial avanzato. 1. Cercare un bioma che rifornisca di tanta legna e che abbia un miniera vicina (La miniera può essere fatta anche artificialmente), e un fiume o mare vicino.

2. Prendere tanta legna il primo giorno, per fare un piccone e il banco da lavoro, che successivamente serviranno per la fornace, di fondamentale importanza.

3. Prendere della pietra il giusto per fare la fornace, ed iniziare subito a creare una casa in legno collegata al fiume/mare e alla miniera, le case in legno sono molto belle per chi tiene all'estetica, più avanti si troveranno materiali che la renderanno più bella.

4. Trovare le pecore per la lana e fare il letto(Importantissimo) meglio dormire per evitare spiacevoli esplosioni di creeper, cosa importante fare una piantagione di tante vari ortaggi così da non rimanere mai a stomaco vuoto.

5. Procurasi una canna da pesca, a mio parere molto utile per mangiare e trovare libri incantati, appena fatto ciò iniziare a procurarsi tantissime torce e andare a scavare in miniera, armandosi di una spada o arco.

6. Continuare così per giorni fino ad arrivare ad un'armatura completa di diamante per affrontare boss tranquillamente.

7. Trovare ed usare la pietrarossa per rendere la casa automatica e fare delle farm automatiche.

Piccole tecniche per affrontare i mob comuni:

Creeper: Per questo mob bisogna usare un'arco ma in caso non l'abbiate, usare la tecnica mordi e fuggi,cioè un colpo di spada e indietreggiare velocemente per non farlo esplodere, oppure buttarlo in acqua e ucciderlo lì (In acqua non fa danni ai blocchi se esploso), per evitare creeper nei dintorni della casa addomesticare dei gatti, i creeper si spaventano dei gatti.

Scheletro: Uno dei mob più forti e fastidioso, mai usare la spada a meno che voi non sappiate evitare le sue frecce, usare sempre e solamente un'arco, in caso di mancanza di arco girare variando casualmente direzione attorno a lui colpendo.

Ragno: Di giorno non toccatelo non sarà ostile, ma di notte in caso di attacco conviene fare la stessa tecnica dello scheletro girando attorno.

Zombie: Sono i più facili da uccidere, un colpo e indietreggiare se in versione 1.9 in poi, dalla 1.8 in giù spammare colpi.

Enderman: Basta lasciarlo in pace difficilmente vi disturberà, in caso di attacco andare in acqua (Loro non possono andare a contatto con l'acqua).





Queste erano le basi per un survival, spero vi siano utili per non morire e giocare meglio. Buonafortuna by GxK