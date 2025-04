Futurne

Skyrim de la saga très connue The Elder Scrolls V développé par Bethesda est un RPG de grande qualité et facile à jouer.

The Elder Scrolls V: Skyrim est un jeu disponible sur Steam à 14.99$.



Le Jeu:

C'est un jeu où il faut parcourir des contrées très diverses et remplires des centaines de quêtes.

Il est très long à finir mais on s'y accroche très vite et on a du mal à s'en separé.

De bon moment à vivre dans le jeu avec quelque coup de frayeur car il est comme même interdit au moins de 18 ans.

Il est possible de se recrée un personnage à l'infini pour une expérience de jeu maximal.

Le scénario des quêtes peut être très divers entre tous les personnages ce qui permet des histoires toujours différantes.

Un grand nombre d'armure et d'arme disponible.



Qualitée de Jeu:

Les graphismes sont spéciales mais avec des didacticels disponibles sur steam gratuitement, il sera peux être plus joli que cetains jeux aux graphismes sublimes.

L'ambiance de Skyrim est très spécial et plait à beaucoups de personnes mais peux aussi déplaire.



Configurationpour pour y jouer:

La page deThe Elder Scrolls V: Skyrim dans Steam est très bien détraillée.



Se procurer le jeu:

Il est disponible sur Steam pour 14.99$: http://store.steampowered.com/app/72850/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim/

Et sur Game Hag pour 3100 Pierre D'Âme: https://gamehag.com/fr/boutique/the-elder-scrolls-v-skyrim



Merci d'avoir lu mon article et n'hésiter pas de donner votre avis dans les commentaires ou si vous avez queque chose à ajouter !

Futurne