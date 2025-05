( 21 ratings)

Minecraft Pocket Edition

Minecraft Pocket Edition contient quand même pleins de chose, et peut être plus que sur ordinateur ou sur console. Bonjour,

je vais parler de ce sujet, car justement on en parle un peut moins que sur Minecraft PC.



Minecraft Pocket Edition, ou un peut plus connu sous le nom de MCPE est une application développée par Mojang plus tard aprés la version ordinateur.

Enfin bref, MCPE est bien évidemment une version pour smartphone ou autre, est donc comme certain le croivent MCPE est juste une version adaptée au smartphone, mais justement non.

Car MCPE a quelque particularité en plus que Minecraft PC n'a pas comme sur console il me semble, par exemple sur MCPE, on peut pousser les coffres avec des pistons, ou encore les fours peuvent être pousser avec des pistons ...

Enfin du coup, c'était pour dire, que sur MCPE il y aura surement bien plus que sur Minecraft PC ou sur console.

De plus, pour ce qui ne le savent pas bientôt, Mojang et Microsoft (Mojang a vendu Minecraft à Microsoft car il avait une trop grande communauté) vont essayer de mettre en place un boutique, qui va relier MCPE, Minecraft console et Minecraft PC, du coup sa pourrait ouvrir les portes à pleins de personne (Mapeur (personne créant des cartes), Constructeur, Designeur etc).

Donc en conclusion, Minecraft Pocket Edition n'est pas que une version aménagé, c'est aussi pleins d'autres chose, et c'est d'ailleurs ça qui à donner à Mojang l'idée de bientôt mettre une version avec le "Magasin" et avouer ce sera vraiment bien, même si pour importer la map, il faudra un peut d'argent, mais bon je suis sur que pleins de personne mettrons en ligne des vidéos YouTube pour avoir toute les maps gratuite.



Merci beaucoup d'avoir lu ce petit message court et qui pour l'instant ne contient pas trop d'information mais bon c'est pas bien grave pour l'instant.



Cordialement Franck NIEL.