Minecraft better together:1.4 aquatique qu'est-ce qu'elle apporte si on fait le point ?

Depuis quelques temps que laupdate est sortie qu'elle nous a ajouté plusieurs mises à jour successives dont laau contenu assez intéressant.De nouvelles options nous ont été présentées dont les plantes sous-marines ainsi que les nombreuses ruines sous-marines ajoutées à la carte,alors cette mise à jour qu'a-t-elle à nous réserver?Pour commencer cette mise à jour se base sur le monde sous-marin et ses nombreux secrets: celle-ci a apporté plusieurs fonctions dont l'ajout d'items et d'édifices ainsi que de végétaux,on dirait que Mojang a voulu apporter quelque chose de nouveau et de révolutionnaire à partir de l'inclusion du trident,la fameuse arme du dieu des mers et océans,Dseus,celle-ci permet un style de Combat nouveau,on s'en sert comme d'une épée mais bien évidemment il ne faut pas oublier que l'on peut s'en servir également comme d'une lance,avec ça vous allez pouvoir vous éclater au lancer de javelot.Pour revenir aux végétaux,l'ajout de plantes sous-marines a été effectué,des coraux,des algues et bien d'autres on fait leur apparition,l'ajout d'édifices sous-marin et l'agrandissement de la faune s'est effectué,on peut constater effectivement l'ajout de nouveaux mobs comme les différents races de poissons visibles dans l'eau,maintenant enfin on pourra se faire un aquarium digne de se nom et au lieu de s'enuiller avec sa canne à pêche on pourra s'amuser à faire la chasse au poisson avec une épée comme un pro.L'ajout de dauphins a pu aussi animer les fonds marins dans Minecraft.J'ai tellement de chose à vous dire sur cette mise à jour mais je vous laisse découvrir par vous même.Le seul bémol avec cette mise à jour c'est qu'elle suscite de nombreux bugs.Mise à part les bugs on peut dire que aquatic update est une excellente mise à jour mais qui pourrait quand même avoir encore plus de nouveautés.Pour ma part j'espère qu'elle saura vous satisfaire .Sur ce Mmes et Mrs je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez Always Build comme on dit sur Minecraft.Article Minecraft :L'Aquatic Update!!!2018 2th textCeci est la photo sur laquelle on peut observer des dauphins.Cool non?(juste bien en dessous)(PS:Le bug le plus incroyable c'est celui avec l'effet discothèque)(2 ème PS:ou l'autre avec l'item bugué quoi-que l'autre est plus fréquent)Autres articles:Lords Mobile:LA VIE DE SEIGNEUR !!!(J'espère que les deux saurons vous plaire)