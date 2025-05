Chronique de Call of Duty Modern Warfare

Voici une humble critique du tout nouveau Call of Duty! Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez! Merci et bonne lecture!

Examen de la campagne



Les campagnes Call of Duty ont toujours été l'un des fleurons de la série. Il était donc facile de comprendre la déception des fans lorsque la confirmation est arrivée que dans Call of Duty: Black Ops IIII, il n'y aurait pas de campagne. Heureusement, Infinity Ward a préféré ne pas poursuivre cette tendance en proposant enfin pour ce nouveau chapitre l'une des meilleures, sinon les meilleures, campagnes jamais vues dans la série.







L'histoire que nous vivons de première main dans la nouvelle guerre moderne nous projette dans un contexte moderne, où l'équilibre délicat de la structure géopolitique est ébranlé par ce qui semble être l'attaque terroriste d'un groupe bien connu du Moyen-Orient, Al-Qatala . Il y a, comme d'habitude, ce contraste classique entre les bons, les Américains et les Britanniques, et les méchants, les Russes et les groupes terroristes du Moyen-Orient, qui peut sembler évident et même un peu banal. Dans le jeu, il y a aussi la référence à un événement historique dans lequel la Russie est remise en question. Dommage que le Kremlin n'ait rien à voir avec cet événement spécifique, au point de pousser Sony à bloquer les ventes de la version PS4 en Russie, probablement pour ne pas alimenter une éventuelle controverse à ce sujet. Il faut également dire que, du moins jusqu'à la fin de la campagne, le rôle de la Russie est facilement mal compris, et pour tirer les conclusions nécessaires, il serait bon de le jouer jusqu'au bout.

Le jeu tente d'approcher des thèmes très forts et ressentis du panorama contemporain, comme le terrorisme et la nouvelle façon de concevoir la guerre qu'il a entraînée. Dans la conjoncture narrative, nous trouvons la présence d'un casting d'acteurs de soutien bien écrits, ce qui nous fait comprendre pourquoi, même pour Call of Duty, il est important d'avoir des personnages qui ne sont pas seulement des visages sans histoire sur leurs épaules.La création des classes est modifiée par rapport à l'ancienne Modern Warfare, laissant de côté les innovations introduites par les épisodes suivants. Les killstreaks sont également de retour, remplaçant les plus récents pointstreaks. En général, si vous avez aimé le sentiment de Modern Warfare, vous vous retrouverez immédiatement chez vous. Le jeu, en fait, se joue comme la trilogie Infinity Ward, en adoptant une approche "les pieds sur terre" qui veut oublier toutes les expériences qui ont eu lieu ces dernières années avec des joueurs volants marchant sur les murs.Les modes pour l'instant sont variés et chacun a son propre aspect ludique! Parmi les plus originaux on trouve:- Réalisme: interface totalement absente et tirs à la tête plus nuisibles;- Earth War: Un énorme 30 contre 30 dans des cartes géantes! Objectif? Capturez et gardez le contrôle de 5 zones;- Clash: 2 contre 2 dans de petites cartes qui généreront des batailles engageantes et des tactiques complexes.Avec la confirmation que les boîtes à butin n'arriveront pas et que le DLC sera entièrement gratuit, l'avenir et l'avenir de Modern Warfare semblent plutôt prospères. Toutes ces initiatives permettent à la communauté de ne pas se fragmenter. Pour la première fois, jouer en cross play entre PC, PlayStation 4 et Xbox One est possible! Si vous êtes passionné par la série, mais aussi par le FPS, je vous suggère de donner une chance à ce titre et vous pourrez certainement trouver votre propre moyen de vous amuser même si vous n'êtes pas un amoureux de Call of Duty!Merci d'avoir lu! À bientôt!