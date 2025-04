RotGarb

Zaskocze was.

Anime SAO - oglądałem i polecam tylko pierwsze odcinki:thumbsup:,bo później autor "coś" spier.....:rage: (nie bede spoilerował co)

Novela - czytałem,ale już po przeczytaniu 1 księgi odechciało mi się dalej czytać:sleepy:,ale powiedziałem sobie,że przeczytam do 3 tomu (bo tylko tyle mam) i będe mógł się zabrać za coś innego:triumph:

Gra - nie bedę komentował :expressionless:

PODSUMOWUJĄC - POLECAM TYLKO PIERWSZE ODCINKI ANIME (I TO TYLKO 1 SEZON),NOVELKI NIE,CHYBA ŻE WAM SIĘ NUDZI,A GRE TO JUŻ LEPIEJ NIE DOTYKAĆ.

Pozdrawiam :D