Jak zarabia się Pz. Jak to oceniają, ile i za co jest kasy ?

needle95

PZ mozesz zdobywac grajac mecze. Za wygrana dostajemy wiecej niz za przegrana (minimalna roznica). Jest takze pierwsza wygrana dnia. Za gry normalne zdobywamy ok. 50-90 PZ, za ARAMa ok. 30-50 PZ, za tryby rotacyjne, np. Mroczna Gwiazda (zdaje mi sie ze nie na Summoners Rift) ok. 20-40 PZ. Im dluzsza gra, tym wiecej PZ dostajesz. Sa takze dopalacze, mozesz kupic sobie w sklepie. Czasem podczas jakis eventow sa dopalacze grupowe (im wiecej znajomych z toba gra, tym wiecej dostajecie PZ ), czy po prostu podwojone PZ.