AdekMoney

Ostatnio spotkała mnie sytuacja gdy znajomy powiedział mi coś w stylu ,,Te tajpy to takie podróby" Właściwie nie wiem co o tym sądzić ale właściwie jest np. T-34 i jest Type T-34.Czy jeśli idę w czołgi japońskie z dopiskiem (Type) to robię źle i mi się to nie opłaca?