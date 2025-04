Recenzja gry The pride of Taern

asasinate

Witam w mojej 1 recenzji na tym forum , ja jestem Assasinate (Asasinejt) i przedstawie oraz ocenie grę przeglądarkową pt. The pride of Taern (w skrócie Taern). Gra posiada bardzo jak na darmową grę przeglądarkową rozbudowaną fabułe oraz rozwój postaci. Możemy wybrać klasy między Barbarzyńcą który opiera się na sile , wojownikem który opiera się na sile i zręczności , łucznikiem który opiera się na zręczności oraz klasami którymi nie miałem okazji grać czyli sheed , mag ognia , voodoo oraz druid. Grę zaczynamy ucieczką z naszej ojczyzny Taernu (nie będe opisywał - zagraj i sprawdź :D) następnie lądujemy na statku gdzie po ocknięciu się kapitan nakazuje nam "wyczyścić magazyn" ze szczurów za co dostajemy malutką nagrode (ok. 10 złotych monet) a dalej spojlerował nie będe :D zagrajcie sami to zobaczycie co udostępnili dla nas twórcy za całe NIC (gra jest darmowa chodź jest możliwość dokupienia potionów czy możliwości zmiany nicku.) To tyle ode mnie :) Dzięki za przeczytanie moich wypocin :D Pozdro