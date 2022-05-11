Оцените игру 1/10

IaMFreezz Нравиться вам эта игра и почему?

martin20042xx это геншин я новечек

martin20042xx ну ставлю 9/10

Beko1600 незнаю

Megafon_ неплохая, 8/10

dimpppn думаю 8/10





Katya6789 наверно 7/10

Anon16387775 10 изи10

hhhggghhh30 наверное 7/10

IceFireGod12345 10/10 я играл игра топ нет слов

audsayder я ставлю 7/10 потому что задания на высоких рангах повторяются а так игра крутая

Anon1653636575 По моему мнению игра заслуживает 10/10 так как графика на высшем уровне. (не у всех)

Anon1653636575 По моему мнению игра заслуживает 10/10 так как графика на высшем уровне. (не у всех)

TheMlem 100/20

laptev1401 мне нравется эта игра, в ней можно развлечся и потратить время:thumbsup:

Kuzyka2010 1/10 уваревавнгонгнгпнгпннрпгрн

togidol наскучивает быстро, 3/10

kripers1781 1/10 донатная памойка

GreySwordsman 5/10 Игру портят ограничения по уровню и донат

Capik2229 -999999/10

Mishanya_Lite 4/10

Такое себе

oOLOVEOo 9/10 очень сложно добыть достаточно примогемов

https6 10/10

nnil0ff86 10 из 10 Огромный мир. Много персонажей, лута.

JustBaton 0/10 среншин импакт

JustBaton ок ну не норм игра

MadnessForever 5/10

sdojic 0/10 геншин херня





LordSlava1 7/10 , играть можно , но много доната..





Kalof245 5/10





ogone4ek1 4/10. Игра хорошая за счёт персонажей, но большинству, как и мне, не нравится гринд в игре, ну и камьюнити очень токсичное.

Хотя графика и большинство персонажей сделаны неплохо, радуется глаз когда заходишь в игру, хочется бесконечно любоваться красотами

ApxaHreJI86 10 из 10, даже больше =)

hyligan_300 нормальная игра да есть недочёты но она захватывает 8/10

2019AlexGamer1 :| по моиму норм

Dara_Will 10/10 ИГРА ТОПЧИК)))

Dara_Will 10/10 ИГРА ТОПЧИК)))

Verapro197 наверое 8/10

NoName1444 я думаю эта игра 7/10

88987238Uy 9/10 где моя чича