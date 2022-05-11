Оцените игру 1/10

Нравиться вам эта игра и почему?
10/10 я играл игра топ нет слов
я ставлю 7/10 потому что задания на высоких рангах повторяются а так игра крутая
По моему мнению игра заслуживает 10/10 так как графика на высшем уровне. (не у всех)
По моему мнению игра заслуживает 10/10 так как графика на высшем уровне. (не у всех)
мне нравется эта игра, в ней можно развлечся и потратить время:thumbsup:
1/10 уваревавнгонгнгпнгпннрпгрн
5/10 Игру портят ограничения по уровню и донат
9/10 очень сложно добыть достаточно примогемов
10 из 10 Огромный мир. Много персонажей, лута.
7/10 , играть можно , но много доната..
4/10. Игра хорошая за счёт персонажей, но большинству, как и мне, не нравится гринд в игре, ну и камьюнити очень токсичное.
Хотя графика и большинство персонажей сделаны неплохо, радуется глаз когда заходишь в игру, хочется бесконечно любоваться красотами
нормальная игра да есть недочёты но она захватывает 8/10
5/10 норм но места занимает пиппец