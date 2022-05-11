Оцените игру 1/10

BURGER CUBE
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Gem137
Rain

Gem300

novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
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54

0/160

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Оцените игру 1/10

IaMFreezz avatar

IaMFreezz

May 11, 2022 at 06:40 PM

Нравиться вам эта игра и почему?
martin20042xx avatar

martin20042xx

May 11, 2022 at 07:49 PM

это геншин я новечек
martin20042xx avatar

martin20042xx

May 11, 2022 at 07:50 PM

ну ставлю 9/10
Beko1600 avatar

Beko1600

May 11, 2022 at 07:51 PM

незнаю
Megafon_ avatar

Megafon_

May 11, 2022 at 08:27 PM

неплохая, 8/10
dimpppn avatar

dimpppn

May 11, 2022 at 08:27 PM

думаю 8/10

Katya6789 avatar

Katya6789

May 12, 2022 at 06:32 AM

наверно 7/10
Anon16387775 avatar

Anon16387775

May 12, 2022 at 10:11 AM

10 изи10
hhhggghhh30 avatar

hhhggghhh30

May 12, 2022 at 03:07 PM

наверное 7/10
IceFireGod12345 avatar

IceFireGod12345

May 12, 2022 at 04:58 PM

10/10 я играл игра топ нет слов
audsayder avatar

audsayder

May 27, 2022 at 12:05 PM

я ставлю 7/10 потому что задания на высоких рангах повторяются а так игра крутая
Anon1653636575 avatar

Anon1653636575

May 27, 2022 at 12:53 PM

По моему мнению игра заслуживает 10/10 так как графика на высшем уровне. (не у всех)
Anon1653636575 avatar

Anon1653636575

May 27, 2022 at 12:53 PM

По моему мнению игра заслуживает 10/10 так как графика на высшем уровне. (не у всех)
TheMlem avatar

TheMlem

May 27, 2022 at 03:12 PM

100/20
laptev1401 avatar

laptev1401

May 28, 2022 at 11:19 PM

мне нравется эта игра, в ней можно развлечся и потратить время:thumbsup:
Kuzyka2010 avatar

Kuzyka2010

June 2, 2022 at 09:27 PM

1/10 уваревавнгонгнгпнгпннрпгрн
togidol avatar

togidol

June 11, 2022 at 11:45 PM

наскучивает быстро, 3/10
kripers1781 avatar

kripers1781

June 25, 2022 at 01:33 PM

1/10 донатная памойка
GreySwordsman avatar

GreySwordsman

June 26, 2022 at 02:32 AM

5/10 Игру портят ограничения по уровню и донат
Capik2229 avatar

Capik2229

June 26, 2022 at 03:43 PM

-999999/10
Mishanya_Lite avatar

Mishanya_Lite

June 29, 2022 at 12:40 PM

4/10
Такое себе
oOLOVEOo avatar

oOLOVEOo

June 29, 2022 at 01:21 PM

9/10 очень сложно добыть достаточно примогемов
https6 avatar

https6

July 4, 2022 at 04:16 PM

10/10
nnil0ff86 avatar

nnil0ff86

July 4, 2022 at 09:28 PM

10 из 10 Огромный мир. Много персонажей, лута.
JustBaton avatar

JustBaton

July 13, 2022 at 01:15 AM

0/10 среншин импакт
JustBaton avatar

JustBaton

July 13, 2022 at 01:16 AM

ок ну не норм игра
MadnessForever avatar

MadnessForever

July 22, 2022 at 01:32 AM

5/10
sdojic avatar

sdojic

July 22, 2022 at 07:17 PM

0/10 геншин херня

LordSlava1 avatar

LordSlava1

August 28, 2022 at 03:55 PM

7/10 , играть можно , но много доната..

Kalof245 avatar

Kalof245

August 28, 2022 at 11:16 PM

5/10

ogone4ek1 avatar

ogone4ek1

September 3, 2022 at 04:12 PM

4/10. Игра хорошая за счёт персонажей, но большинству, как и мне, не нравится гринд в игре, ну и камьюнити очень токсичное.
Хотя графика и большинство персонажей сделаны неплохо, радуется глаз когда заходишь в игру, хочется бесконечно любоваться красотами
ApxaHreJI86 avatar

ApxaHreJI86

September 7, 2022 at 10:36 PM

10 из 10, даже больше =)
hyligan_300 avatar

hyligan_300

September 8, 2022 at 09:48 AM

нормальная игра да есть недочёты но она захватывает 8/10
2019AlexGamer1 avatar

2019AlexGamer1

September 10, 2022 at 04:48 PM

:| по моиму норм
Dara_Will avatar

Dara_Will

September 10, 2022 at 07:20 PM

10/10 ИГРА ТОПЧИК)))
Dara_Will avatar

Dara_Will

September 10, 2022 at 07:20 PM

10/10 ИГРА ТОПЧИК)))
Verapro197 avatar

Verapro197

September 25, 2022 at 11:45 PM

наверое 8/10
NoName1444 avatar

NoName1444

October 10, 2022 at 01:06 AM

я думаю эта игра 7/10
88987238Uy avatar

88987238Uy

October 15, 2022 at 10:43 PM

9/10 где моя чича
UlianaUwU avatar

UlianaUwU

November 18, 2022 at 05:29 PM

5/10 норм но места занимает пиппец
123

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