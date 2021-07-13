Роблокс или авакин лайф ?

Alya_Katakina Многие играют и в роблокс и в авакин лайф но не у всех схоже мнение, как думаете какая игра по вашему мнению лучше ? Как по мне роблокс потому что я забросила авакин лайф

ermahan1234t роблокс(так как не играл в авакин)

Bimomo роблокс вторую игру даже не знаю если честно то роблакс

XxmilenaxX роблокс,вышел роблокс намного раньше авакина,да и тем более они очень отличаются,в авакине 3Д,на мероприятиях можно быть,строить,покупать дом можно,а в роблоксе можно делать все что хочешь изза того что в роблоксе больше выбора плейсов,там множество игр различных,по типу,Пиццерия,блоксбург,адопт ми, и так далее,даже имеются симуляторы и тайконы :)

Anonymous1589096425 Роблокс

perdyniara роблокс конечно)

sniperx94_aimwh роблокс