Как вы думаете что лучше роблокс или бравл старс

fopsmax По моему мнению роблокс лучше ,хоть я и не играю не в то не в другое

zerotwo37 Ну Смотри кому как Бравл старс это одно а роблокс скорей похож не на игру а на сайт игр ну подобие стим есть бесплатные игры а есть платный ну кому как я за роблокс.



Tochnoneyar роблокс это платформа а бравл старс игра по мне роблокс интереснее

gribocheg КАНИЧНО ЖИ БРОУ СТАУРЗЗЗЗ

bakugosanu роблокс конечно

Lolpro4545Steam роблокс лучше чем бабл квас

XxXDiMaSXPrOxXx ТОЛЬКО РОБЛОКС!Потому что такие игры, как бравл старс, я не люблю(короче для любителя).

Neskvik_773 Роблокс най круче

sonya2303 и роблокс и бравл старс

AFERASAR228 У каждого разное мнение, лично мое за роблокс

Sonne672 роблокс

Sonne672 роблокс

Nazar_roblox2 бравил старс гавно роблокс топ





Banan0503 Мне больше роблокс нравится, но и бравл неплохая игра.

acequik Бравл старс потому что у меня там есть ель-примо????????

nikitakolga роблокс конечьно

AnimeNaruto2 роблокс топ

MRLaunhr_47519 Роблокс ну это моё мнение

nikitakolga роблокс круче

emiliya9375 роблокс думаю лучше ведь выбор режимов больше и игроков вроде тоже так что роблокс лучше думаю

vvv983032 Бравл лучше

zakhar555gg роблокс

Loshara_228_UA роблокс думаю лучше ведь выбор режимов больше да и приятней картинка

Anonymous1617907782 Роблок

Demasek123456 роблокс лучше