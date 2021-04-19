По моему мнению роблокс лучше ,хоть я и не играю не в то не в другое
Ну Смотри кому как Бравл старс это одно а роблокс скорей похож не на игру а на сайт игр ну подобие стим есть бесплатные игры а есть платный ну кому как я за роблокс.
роблокс это платформа а бравл старс игра по мне роблокс интереснее
КАНИЧНО ЖИ БРОУ СТАУРЗЗЗЗ
роблокс лучше чем бабл квас
ТОЛЬКО РОБЛОКС!Потому что такие игры, как бравл старс, я не люблю(короче для любителя).
У каждого разное мнение, лично мое за роблокс
бравил старс гавно роблокс топ
Мне больше роблокс нравится, но и бравл неплохая игра.
Бравл старс потому что у меня там есть ель-примо????????
Роблокс ну это моё мнение
роблокс думаю лучше ведь выбор режимов больше и игроков вроде тоже так что роблокс лучше думаю
роблокс думаю лучше ведь выбор режимов больше да и приятней картинка