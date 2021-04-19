Rain

Gem167

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
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Как вы думаете что лучше роблокс или бравл старс

fopsmax avatar

fopsmax

April 19, 2021 at 05:10 PM

По моему мнению роблокс лучше ,хоть я и не играю не в то не в другое
zerotwo37 avatar

zerotwo37

April 19, 2021 at 05:37 PM

Ну Смотри кому как Бравл старс это одно а роблокс скорей похож не на игру а на сайт игр ну подобие стим есть бесплатные игры а есть платный ну кому как я за роблокс.
Tochnoneyar avatar

Tochnoneyar

April 19, 2021 at 05:50 PM

роблокс это платформа а бравл старс игра по мне роблокс интереснее
gribocheg avatar

gribocheg

April 19, 2021 at 06:18 PM

КАНИЧНО ЖИ БРОУ СТАУРЗЗЗЗ
bakugosanu avatar

bakugosanu

April 20, 2021 at 12:10 PM

роблокс конечно
Lolpro4545Steam avatar

Lolpro4545Steam

April 20, 2021 at 03:04 PM

роблокс лучше чем бабл квас
XxXDiMaSXPrOxXx avatar

XxXDiMaSXPrOxXx

April 20, 2021 at 05:49 PM

ТОЛЬКО РОБЛОКС!Потому что такие игры, как бравл старс, я не люблю(короче для любителя).
Neskvik_773 avatar

Neskvik_773

April 21, 2021 at 12:42 AM

Роблокс най круче
sonya2303 avatar

sonya2303

April 21, 2021 at 01:01 AM

и роблокс и бравл старс
AFERASAR228 avatar

AFERASAR228

April 21, 2021 at 06:39 PM

У каждого разное мнение, лично мое за роблокс
Sonne672 avatar

Sonne672

April 21, 2021 at 09:44 PM

роблокс
Sonne672 avatar

Sonne672

April 21, 2021 at 09:44 PM

роблокс
Nazar_roblox2 avatar

Nazar_roblox2

April 22, 2021 at 11:20 AM

бравил старс гавно роблокс топ

Banan0503 avatar

Banan0503

May 5, 2021 at 07:48 AM

Мне больше роблокс нравится, но и бравл неплохая игра.
acequik avatar

acequik

May 5, 2021 at 11:15 AM

Бравл старс потому что у меня там есть ель-примо????????
nikitakolga avatar

nikitakolga

May 5, 2021 at 11:42 AM

роблокс конечьно
AnimeNaruto2 avatar

AnimeNaruto2

May 5, 2021 at 12:35 PM

роблокс топ
MRLaunhr_47519 avatar

MRLaunhr_47519

May 5, 2021 at 02:27 PM

Роблокс ну это моё мнение
nikitakolga avatar

nikitakolga

May 5, 2021 at 03:00 PM

роблокс круче
emiliya9375 avatar

emiliya9375

May 5, 2021 at 05:57 PM

роблокс думаю лучше ведь выбор режимов больше и игроков вроде тоже так что роблокс лучше думаю
vvv983032 avatar

vvv983032

May 5, 2021 at 06:09 PM

Бравл лучше
zakhar555gg avatar

zakhar555gg

May 5, 2021 at 06:34 PM

роблокс
Loshara_228_UA avatar

Loshara_228_UA

May 5, 2021 at 08:58 PM

роблокс думаю лучше ведь выбор режимов больше да и приятней картинка
Anonymous1617907782 avatar

Anonymous1617907782

May 5, 2021 at 09:00 PM

Роблок
Demasek123456 avatar

Demasek123456

May 5, 2021 at 09:02 PM

роблокс лучше
9Cristina007 avatar

9Cristina007

May 6, 2021 at 03:55 PM

роблокс чем бравл старт

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